Кубок Лиги Европы завоевала испанская "Севилья" / uefa.com

Кубок Лиги Европы (Кубок УЕФА) в шестой раз в истории выиграл испанский клуб. В финале Лиги Европы "Севилья" обыграла "Интер", который в полуфинале выбил "Шахтер" со счетом 3: 2 и стала победителем турнира.

Об этом сообщает Главред.

В Кельне в финале Лиги Европы сезона-2019/20 встретились "Интер" и "Севилья". Миланский клуб вышел вперед уже на 5-й минуте - Лукаку реализовал пенальти. "Севилья" быстро отыгралась после гола Люка де Йонга.

До перерыва команды еще раз обменялись голами. Сначала второй раз отличился де Йонг. А потом Годин сравнял счет. 2: 2 после первого тайма.

На 74-й минуте Диего Карлос вывел "Севилью" вперед. В итоге, этот гол принес испанскому клубу победу 3: 2.