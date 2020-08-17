Шахтер разгромно проиграл Интеру и вылетел из Лиги Европы

Интер - Шахтер / Reuters

Донецкий Шахтер после феерических побед над немецким Вольфсбургом и швейцарским Базелем вышел в полуфинале Лиги Европы против настоящего гранда европейского футбола - итальянского Интера.

Игра началась без раскачки - но до поры, до времени к опасным моментам это не приводило. Как вдруг на 19-й минуте опытнейший вратарь Шахтера Андрей Пятов отдал неточную передачу на левый фланг. Барелла тут же подхватил и четко отпасовал верхом на Мартинеса, который головой и открыл счет - 1:0.

Интеровцы плотно выстраивались перед своей штрафной площадкой и все атаки Шахтера оказывались безуспешны.

Все, что вышло у горняков - заблокированный защитой удар Мораеса после прострела Додо и удар Маркоса Антонио немного выше левой "девятки" со средней дистанции.

После перерыва Интер с новым силами побежал в атаку. Сперва тот же Мартинес на скорости ушел от Хочолавы и парашютом перебрасывал голкипера - но Пятов спас Шахтер от гола.

Затем пробивал Лукаку - и отправил мяч в сторону от штанги.

Шахтер ответил опаснейшим моментом - Мораес пробивал головой с линии вратарской - но вратарь Интера Ханданович совершил красивейший сейв.

Потом, к сожалению, Шахтер, что называется, посыпался - на 62-й минуте Д'Амброзио головой сделал счет 2:0.

На 74-й минуте после ошибки Степаненко все тот же Мартинес в контратаке кинжально ударил в правый угол - 3:0.

Через четыре минуты ошибся уже вышедший на замену Коноплянка. Вездесущий Мартинес откатил мяч Лукаку, а тот бахнул в дальний угол - 4:0.

На 84-й разгром стал вовсе ошеломляющим. Лукаку на скорости обошел Хочолаву и пробил аккуратно между ног Пятова - 5:0.

Итак, посткоронавирусный поход в еврокубках Шахтера завершился бесславно - разгромным поражением от миланского Интера.