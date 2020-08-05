Шахтер разгромил Вольсфбург и вышел в 1/4 Лиги Европы

Игроки клуба Шахтер (Донецк) / УНИАН

После коронавирусного карантина возобновились игры плей-офф второго по значимости еврокубка - Лиги Европы.

Несмотря на то, что счет первого матча (1:2) был весьма удобен для Шахтера и позволял играть спокойно, горняки практически сразу же ринулись атаковать.

Сразу же стали очевидны проблемы Вольфсбурга на флангах обороны. Додо и Матвиенко растягивали соперников в широкую линию. А Жуниор Мораес спокойно находил пространство в чужой штрафной. Но бразилец свой момент после паса Антонио на ход не использовал. Равно как и удар с острого угла на правом фланге у Мораеса не вышел.

Затем в работу включился вратарь немцев Кастеельс, отразив опасный удар Матвиенко. Далее, добавил уверенности в превосходстве Шахтера и Марлос, бахнув в правый каркас ворот ударом с острого угла. Первый тайм так и закончился - нулевой ничьей.

После перерыва ход игры особо не изменился. Шахтер давил, Вольфсбург отбивался. На 68-й минуте Хочолава сбил Виктора возле штрафной - прямая красная карточка горняку. Однако немцы недодго наслаждались численным преимуществом - через две минуты Брукс получил вторую желтую и также был удален.

Однако, развязка у матча оказалась просто феерическая. Сперва, на 89-й минуте, Мораес таки открыл счет с паса Додо. Затем, на 91-й минуте, Коноплянка отдал хороший пас на Манора Соломона. Тот был точен - 2:0. И на 93-й Мораес убежал один на один, уложил на газон Кастеельса и пробил в пустые ворота.

3:0 - Шахтер эффектно проходит в 1/4 финала Лиги Европы.

Статистика матча:

Шахтер : Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио (Коваленко, 74), Степаненко — Марлос (Соломон, 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) — Мораес.

Вольфсбург : Кастеельс — Брукс, Понграчич, Тиссеран — Руссийон (Клаус, 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 75) — Гинчек (Мармош, 61), Вегхорст, Жоао Виктор.

Предупреждения: Кривцов — Брукс, Шлагер, Арнольд

Удаления: - Хочолава (Ш), Брукс (В)