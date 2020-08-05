УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Шахтер разгромил Вольсфбург и вышел в 1/4 Лиги Европы

5 августа 2020, 21:56

На поле киевского стадиона НСК Олимпийский донецкий Шахтер в тяжелом матче 1/8 Лиги Европы одолел немецкий Вольсфбург

Игроки клуба Шахтер (Донецк) / УНИАН

После коронавирусного карантина возобновились игры плей-офф второго по значимости еврокубка - Лиги Европы.

Несмотря на то, что счет первого матча (1:2) был весьма удобен для Шахтера и позволял играть спокойно, горняки практически сразу же ринулись атаковать.

Сразу же стали очевидны проблемы Вольфсбурга на флангах обороны. Додо и Матвиенко растягивали соперников в широкую линию. А Жуниор Мораес спокойно находил пространство в чужой штрафной. Но бразилец свой момент после паса Антонио на ход не использовал. Равно как и удар с острого угла на правом фланге у Мораеса не вышел.

Затем в работу включился вратарь немцев Кастеельс, отразив опасный удар Матвиенко. Далее, добавил уверенности в превосходстве Шахтера и Марлос, бахнув в правый каркас ворот ударом с острого угла. Первый тайм так и закончился - нулевой ничьей.

После перерыва ход игры особо не изменился. Шахтер давил, Вольфсбург отбивался. На 68-й минуте Хочолава сбил Виктора возле штрафной - прямая красная карточка горняку. Однако немцы недодго наслаждались численным преимуществом - через две минуты Брукс получил вторую желтую и также был удален.

Однако, развязка у матча оказалась просто феерическая. Сперва, на 89-й минуте, Мораес таки открыл счет с паса Додо. Затем, на 91-й минуте, Коноплянка отдал хороший пас на Манора Соломона. Тот был точен - 2:0. И на 93-й Мораес убежал один на один, уложил на газон Кастеельса и пробил в пустые ворота.

3:0 - Шахтер эффектно проходит в 1/4 финала Лиги Европы.

Статистика матча:

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио (Коваленко, 74), Степаненко — Марлос (Соломон, 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) — Мораес.

Вольфсбург: Кастеельс — Брукс, Понграчич, Тиссеран — Руссийон (Клаус, 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 75) — Гинчек (Мармош, 61), Вегхорст, Жоао Виктор.

Предупреждения: Кривцов — Брукс, Шлагер, Арнольд

Удаления: - Хочолава (Ш), Брукс (В)

Лига Европы футбол Вольфсбург Шахтер (Донецк)
Сейчас вы просматриваете новость «Шахтер разгромил Вольсфбург и вышел в 1/4 Лиги Европы». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:19
Рак щитовидки: опасные симптомы и характерные причины
22:01
Выяснилась истинная причина "гейзера" на проспекте Победы в Киеве
21:56
Шахтер разгромил Вольсфбург и вышел в 1/4 Лиги Европы Видео
21:42
Оппонент Лукашенко Цепкало рассказал, почему в Беларуси не говорят об аннексии Крыма
21:35
Коронавирус в Украине и мире 5 августа: за сутки COVID-19 заболели 273 тысячи человек Видео
21:17
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 августа: укрепление дара и крупная покупка Видео
21:15
"Потихоньку приходит п*здец": в Киеве на проспекте Победы появился "гейзер" Видео
21:05
Михаил Ефремов не писал текст извинений перед родственниками Захарова
20:59
Ученые ошарашили прогнозом: сколько украинцев заболеет коронавирусом в августе
20:45
"Шевелись, Плотва": Цири из Ведьмака намокла и показала орех
20:36
Комнатные растения: названы лучшие "очистители" воздуха Видео
20:31
"Все плакали, Бейрута больше нет": журналистка рассказала о взрыве Видео
20:20
"Кровавые взрывы в Бейруте": в Ливане есть арестованные Видео
20:09
Взрыв в Бейруте: экс-капитан судна рассказал, как селитра попала в Ливан
20:01
Пляжи кишат кишечной палочкой: где в Киеве запрещено купаться Видео
20:01
Артрит: здоровая еда, которая ухудшает состояние Видео
19:57
Любовница Энди Картрайта призналась, что он сделал ей предложение
19:44
Труханов призвал сохранить память защитников Одессы актуально
19:36
Разрушительные взрывы в Бейруте: число жертв стремительно растет, объявлен режим ЧП Видео
19:27
В сети пустили слух, что The Killers изнасиловали женщину
19:17
Реформа полиции: у Авакова хотят заменить участковых шерифами
18:50
Попытка изнасилования в поезде: в Сети идут жаркие споры насчет женских вагонов Видео
18:45
Дипломат рассказал, почему Лукашенко во главе Беларуси выгоден Украине
18:39
Фильм Кошки 2019 раскритиковал сам создатель
18:04
У Зеленского рассказали, согласился ли экс-премьер Фокин работать на переговорах в Минске
17:57
Эксперт рассказал, почему Лукашенко пошел на арест боевиков ЧВК Вагнера
17:47
Никакого ослабления карантина: Киев и 11 областей не могут "оторваться" от коронавируса Видео
17:38
"Преследуют опасность и несчастья": астролог предупредил, кому быть крайне осторожными
17:25
Disney назначил дату двойного выхода Мулан из-за коронавируса
17:22
Богохульники: на Закарпатье пара среди бела дня занялась сексом возле церкви Видео
17:12
Суд арестовал киевского террориста Видео
17:09
Выборы президента Беларуси пройдут без России: в Москве обвинили Минск в угрозах здоровью
17:06
В Киеве "обрушится" температура: синоптик назвала дату
16:54
Безжалостная декоммунизация: Дробович рассказал, что ждет Родину-мать и памятник Щорсу Видео
16:50
Энди Картрайт умер не от передозировки наркотиками - суд
16:49
Ученые назвали самых опасных распространителей коронавируса Видео
16:32
Боярышник: польза и побочные эффекты Видео
16:23
Переговоры по Донбассу обречены на провал: в ТКГ объяснили проблему Кравчука и Фокина
16:21
"Смертоносные взрывы в Бейруте": посол рассказал о пострадавших украинцах Видео
16:19
Автомобиль Ефремова с его ДНК был исправен на момент ДТП
16:12
Лукашенко рассказал, будет ли сотрудничать с Украиной по задержанным "вагнеровцам"
16:01
"Под 40 градусов": синоптик предупредила об "адской" жаре
15:47
Кабмин утвердил новую стратегию регионального развития Видео
15:32
Правительство перекроило правила на рынке электроэнергии Видео
15:22
В Минобразования рассказали, отменят ли массовое празднование 1 сентября в школах Видео
15:16
Конфликт мэров и Киева из-за карантина: в Кабмине анонсировали инициативу
15:10
Какими будут последствия взрыва в Бейруте для Ливана и региона мнение
15:09
Добкин заявил, что Янукович гримируется до неузнаваемости Видео
15:06
"Любимую не отдают": начавшиеся выборы в Беларуси стремительно приближают Майдан
15:06
Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков ЧВК Вагнера: подробности разговора
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять