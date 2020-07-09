Умер легендарный тренер Шахтера и сборной СССР Сальков

Владимир Сальков / @pfc_cska

В возрасте 83 лет умер бывший главный тренер донецкого Шахтера и олимпийской сборной СССР по футболу Владимир Сальков.

Об этом сообщается в Twitter московского ЦСКА, где Сальков трудился на посту спортивного директора.

Отметим, что большую часть футбольной карьеры Сальков провел в донецком Шахтере, где в 1961 и 1962 годах становился обладателем Кубка СССР.

В составе Шахтера защитник провел 231 матч в национальном первенстве и забил три гола. В 1967 году его назначили капитаном донецкого клуба.

Кроме того, Владимир Сальков дважды возглавлял донецкий Шахтер: в период с 1974 по 1978 гг, а также в 1995 году. Кроме того, с 1971 по 1974 гг. он являлся начальником команды Шахтер.

Читайте такжеУмер отец Хабиба Нурмагомедова

Напомним, ранее сообщалось о том, что скончался знаменитый защитник киевского Динамо 70-х годов Владимир Трошкин.