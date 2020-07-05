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Легенда Динамо: умер знаменитый футболист Трошкин

Экс-игрок Динамо и сборной СССР ушел из жизни на 73 году жизни.

5 июля 2020, 19:17
Трошкин
Владимир Трошкин / ФК Динамо

В воскресенье, 5 июля, скончался знаменитый защитник киевского Динамо 70-х годов Владимир Трошкин.

Как сообщается в Facebook сборной Украины среди ветеранов, экс-игрок сборной СССР ушел из жизни на 73 году жизни.

Трошкин начинал карьеру в енакиевском Шахтере, после чего был сезон в составе киевского СКА.

За девять лет в футболке Динамо (1969 – 1977) Владимир Трошкин провел во всех официальных турнирах 273 матча, забив 27 голов. В его активе звание четырехкратного чемпиона СССР, обладателя Кубка СССР и обладателя Суперкубка Европы и Кубка обладателей Кубков 1975 года.

Кроме того, в составе сборной СССР Трошкин становился серебряным призером Евро-72, а с олимпийской командой брал "бронзу" игр 1976 года в Монреале.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Абдулманап Нурмагомедов, отец известного бойца MMA, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в возрасте 57 лет.

Владимир Трошкин новости Динамо Киев новости спорта новости футбола
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