Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов / Главред

Абдулманап Нурмагомедов, отец известного бойца MMA, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в возрасте 57 лет.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отец Хабиба умер в Москве сегодня, 3 июля.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!", - написал Кадыров.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший заболел коронавирусом.

15 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Махачкале. Позже у него диагностировали пневмонию С конца апреля отец бойца находился в больнице в столице России после положительного теста на коронавирус и операции на сердце.

Из-за вируса у него были осложнения от операции на сердце. Также вирус дал осложнения на почки. Отца и одновременно тренера Хабиба также клали в реанимацию - по словам главы промоутерской компании Fight Nights и друга семьи Камила Гаджиева, Нурмагомедова-старшего подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Хабиб сообщал недавно, что состояние отца улучшилось.

За свою жизнь он воспитал 18 чемпионов мира по самбо, в том числе своего сына Хабиба. Это достижение позволило ему попасть в Книгу рекордов России. Врачи до последнего боролись за его жизнь.