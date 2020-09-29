Динамо - Гент: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов и где смотреть

Динамо - Гент / Reuters

Динамо Гент - прогноз букмекеров

Букмекеры опубликовали собственные прогнозы на ответный матч Динамо - Гент раунда плей-офф Лиги чемпионов (первый киевляне выиграли со счетом 1:2)

Букмекерская контора William Hill считает Динамо безоговорочным фаворитом ‒ на его победу дают коэффициент 1,83. На победу Гента ‒ 3,70. Коэффициент на ничью ‒ 3,60.

В конторе Пари матч на победу Динамо дают 1.85, на ничью - 3.95, на победу Гента ‒ 3.85.

В конторе Фаворит на победу Динамо ‒ 1.94, на ничью - 3.95, на победу Гента ‒ 3.80

Динамо в матче устроит победа, ничья с любым счетом либо поражение со счетом 0:1.

Генту необходима только победа ‒ кроме счета 1:0.

Гент Динамо ориентировочные составы:

Гент: Руф — Кастро-Монтес, Пластун, Арсланаджич, Фортуна — Букари, Овусу, Дорш — Ботака, Кляйндинст, Мбайо

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Буяльский, Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Супряга, де Пена

За Динамо не сыграют Тымчик, Бурда и Попов (травмы и плохая форма).

За Гент не сыграют Безус (дисквалификация), де Брюйн, Чакветадзе, Кумс и Яремчук (травмы).

Гент Динамо где смотреть:

Прямая трансляция поединка Динамо - Гент 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени на телеканале Футбол 1.