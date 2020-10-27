Шахтер отстоял ничью против Интера в матче Лиге Чемпионов

Донецкий Шахтер, который неделей ранее сенсационно в гостях обыграл гранда европейского футбола - грозный мадридский Реал - уже через неделю снова в рамках Лиги Чемпионов представил перед мощным противником. Причем тем, который пару месяцев назад камня на камне не оставил от горняков в полуфинале Лиги Европы - миланским Интером.

Первые минуты обе команды потратили на пристрелку, потому особых моментов не было. На 15-й минуте Дентиньо получил травму и на поле вышел некогда лидер горняков Тайсон. Однако после этого моменты пошли серией как раз у ворот Шахтера.

Юный вратарь горняков Трубин за десять минут совершить целых шесть сейвов после атак Интера. Били все - от Ромелу Лукаку до Лаутару Мартинеса. Тем не менее голов они так и не добились.

В целом Интер до конца тайма давил, а Шахтер отбивался - когда умело, когда не очень, но все равно эффективно.

Во второй тайме игра не особенно изменилась. Итальянцы давили, горняки держали оборону. А юный Трубин стоял как стена на воротах. На 54-й минуте он спас ворота от удара Брозовича со входа в правый фланг штрафной, а Мартинес не добил в пустые ворота.

На 77-й минуте Лукаку требовал пенальти после стыка с Бондарем - судья ему отказал.

Очень нервный матч так и закончился - 0:0. Ничья.