Боруссия уничтожила Шахтер в матче Лиги Чемпионов

Гостевой матч донецкого Шахтера против Боруссии из Менхенгладбаха начался с минуты молчания в память о скоропостижно умершем легендарном футболисте Диего Армандо Марадоне.

Казалось бы, "горняки" должны были газон грызть клыками - чтобы реабилитироваться за самое разгромное свое еврокубковое поражение в истории, которое Боруссия нанесла им в предыдущем туре Лиги Чемпионов

Но не тут-то было. Такое ощущение, что Шахтер поразил какой-то вирус безволия и апатии. Чем немцы и воспользовались.

На 16-й минуте Кривцов в подкате сфолил против Эмболо. Пенальти. Удар Штиндля - 1:0.

На 34-й он же подал с угла на ближнюю штангу, а Эльведи издевательски пробил головой - 2:0.

На 45-й минуте Эмболо устроил шикарнейший гол бисиклетой (ударом через себя) прямо в угол - мимо оторопевшего Пятова. 3:0

Во втором тайме на 72-й минуте Матвиенко отдал пас на ход Мораесу. Но тот умудрился залезть в офсайд и не попасть в пустые ворота одновременно.

А на 77-й минуте в ворота Шахтера влетел и вовсе предельно бестолковый гол. Вендта умудрился так подать со штрафного с правого фланга, что закрутил мяч точно в ворота. 4:0.