Динамо - Ференцварош: неожиданный результат матча Лиги чемпионов

Матч состоялся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.
8 декабря, в матче 6-го тура Лиги чемпионов киевское Динамо вырвало победу у Ференцвароша.
Так, с 4 очками подопечные Луческу заняли итоговое 3-е место в группе G, и квалифицировались в Лигу Европы.
В первом тайме открыть счет не удавалось, но уже после перерыва динамовцы начали агрессивнее атаковать и активнее идти в прессинг. Также вице-чемпионов Украины "разбудило" два острейших момента, которые смогли создать венгерские игроки.
Но на 60-минуте матча Денис Попов сумел открыть счет и забил красивый гол в ворота соперника.
Таким образом, киевское Динамо сумело обыграть команду Сергея Реброва.
Отметим, 2 декабря Динамо проиграло Ювентусу.
Автор: Мария Тупик