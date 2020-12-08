Динамо - Ференцварош: неожиданный результат матча Лиги чемпионов

Динамо уверенно сыграло в Лиге Чемпионов

8 декабря, в матче 6-го тура Лиги чемпионов киевское Динамо вырвало победу у Ференцвароша.​

Так, с 4 очками подопечные Луческу заняли итоговое 3-е место в группе G, и квалифицировались в Лигу Европы.

В первом тайме открыть счет не удавалось, но уже после перерыва динамовцы начали агрессивнее атаковать и активнее идти в прессинг. Также вице-чемпионов Украины "разбудило" два острейших момента, которые смогли создать венгерские игроки.

Но на 60-минуте матча Денис Попов сумел открыть счет и забил красивый гол в ворота соперника.

Таким образом, киевское Динамо сумело обыграть команду Сергея Реброва.

Отметим, 2 декабря Динамо проиграло Ювентусу.