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Динамо - Ференцварош: неожиданный результат матча Лиги чемпионов

8 декабря 2020, 23:51

Матч состоялся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Динамо уверенно сыграло в Лиге Чемпионов

8 декабря, в матче 6-го тура Лиги чемпионов киевское Динамо вырвало победу у Ференцвароша.​

Так, с 4 очками подопечные Луческу заняли итоговое 3-е место в группе G, и квалифицировались в Лигу Европы.

В первом тайме открыть счет не удавалось, но уже после перерыва динамовцы начали агрессивнее атаковать и активнее идти в прессинг. Также вице-чемпионов Украины "разбудило" два острейших момента, которые смогли создать венгерские игроки.

Но на 60-минуте матча Денис Попов сумел открыть счет и забил красивый гол в ворота соперника.

Таким образом, киевское Динамо сумело обыграть команду Сергея Реброва.

  • Динамо - Ференцварош Лига Чемпионов Reuters
  • Динамо - Ференцварош Лига Чемпионов Reuters
  • Динамо - Ференцварош Лига Чемпионов Reuters
  • Динамо - Ференцварош Лига Чемпионов Reuters

Отметим, 2 декабря Динамо проиграло Ювентусу.

Лига чемпионов новости Динамо Киев
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