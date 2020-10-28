Динамо сыграло в Лиге Чемпионов вничью в гостях с Ференцварошем

Во втором туре непривычно скукоженного по причине пандемии коронавируса группового турнира Лиги Чемпионов киевское Динамо встречалось с грандом венгерского футбола, клубом Ференцварош.

Матч приобретал особой пикантности тем, что венгров возглавлял бывший легендарный игрок и тренер киевлян - Сергей Ребров. И Динамо, и Ференцварош без особых шансов в первом туре уступили фаворитам группы - грозным Ювентусу и Барселоне. Потому были полны решимости добиться очков в этом матче.

Динамо в первом тайме преуспело куда больше.

На 26-й минуте в руку украинскому легионеру венгров Харатину попал мяч после удара Забарного. Судья без колебаний дал пенальти. Цыганков легко переиграл вратаря ударом в левый нижний угол - 0:1

А на 41-й минуте Де Пеной получил пас с правого фланга от Буяльского и расстрелял пустые ворота - 0:2.

На второй тайм своих подопечных Ребров мотивировал отлично. Потому что на 59-й минуте Нгуен получил пас от другого легионера-украинца, Зубкова. Разворот, защитник проспал - мощный удар под дальнюю штангу - 1:2

А на 86-й минуте подвел команду капитан Динамо Сидорчук. Взял и пошел в опасный подкат (имея уже желтую карточку) против Ловренчича. Вторая желтая - красная. Удаление.

Ну на 89-й минуте Ференцварош сравнял счет. После розыгрыша штрафного Франк Боли с трех метров расстрелял ворота Динамо - 2:2