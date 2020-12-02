УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Ювентус легко и разгромно обыграл дома Динамо

2 декабря 2020, 23:48

Киевляне без шансов и вариантов уступили в Турине.

Ювентус - Динамо
Ювентус - Динамо / Reuters

После двух подряд поражений от каталонской Барселоны киевское Динамо утратило все шансы выйти из группы Лиги чемпионов. А в пятом туре ей предстояло сразиться с не менее грозным соперником - туринским Ювентусом (в первом круге дома киевляне уступили 2:0). Тем более что Криштиану Роналду уже совершенно оправился от коронавируса и был готов сокрушать ворота киевлян.

Собственно, с первых минут итальянцы начали оправдывать статус фаворита матча. И если бы не удачная игра вратаря Динамо Бущана, то разгром бы состоялся уже в первом тайме. Но на 21-й с левого фланга Алекс Сандро отлично подал. А Кьеза сильно, с отскока, а голкипер киевлян не спас - 1:0

Цыганков ответил ударом после скидки от Вербича, но на месте был вратарь Ювентуса Щесны.

После перерыв Бущан вытянул удар от Роналду слева из штрафной. Но буквально через минуту португалец таки затолкал мяч в пустые ворота после того, как Мората лежачи протолкнул в его сторону прострел с правого фланга штрафной от Кьезы - 2:0. Апеллирование киевлян к судье и VAR не помогли.

Читайте такжеДинамо сыграло в Лиге Чемпионов вничью в гостях с Ференцварошем

Через девять минут центр обороны киевлян развалился в районе 11-метровой отметки. И после передачи Кьезы с правого фланга Мората легко переиграл Бущана - 3:0

В параллельном мачте и с таким же счетом Барселона обыграла Ференцварош. Так что судьба путевки в Лигу Европы киевляне будут решать в очном поединке против венгров.

Лига чемпионов Криштиану Роналду Ювентус новости Динамо Киев
Сейчас вы просматриваете новость «Ювентус легко и разгромно обыграл дома Динамо». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СМИ узнали, почему в матче со Швейцарией УЕФА присудил техпоражение УкраинеСМИ узнали, почему в матче со Швейцарией УЕФА присудил техпоражение Украине Шахтер дома в невероятном поединке обыграл РеалШахтер дома в невероятном поединке обыграл Реал Появились неожиданные подробности смерти МарадоныПоявились неожиданные подробности смерти Марадоны Подозрение в убийстве Марадоны: врач ответил на обвиненияПодозрение в убийстве Марадоны: врач ответил на обвинения Ювентус легко и разгромно обыграл дома ДинамоЮвентус легко и разгромно обыграл дома Динамо
Следующий материал

Последние новости

23:52
В Кабмине раскрыли детали локдауна в Украине
23:48
Ювентус легко и разгромно обыграл дома Динамо
23:15
Врач назвал причину, почему Австралия смогла победить эпидемию коронавируса Видео
22:57
Жуткие фото из больницы: пациенты с коронавирусом лежат рядом с трупами Видео
22:26
ООН вычеркнула марихуану из списка опасных наркотиков
Реклама
22:22
В Раде назвали новое условие введение локдауна в Украине Видео
22:08
Кабмин потребовал предоставить анализ карантина выходного дня
21:40
В МИД рассказали, почему Украине нужно много учений НАТО
21:40
Назревают новые протесты: Санду обрушилась с новыми обвинениями на Додона Видео
21:30
В НАТО отреагировали на конфликт между Украиной и Венгрией
21:12
Коронавирус в Украине 2 декабря – за сутки выявили более 13 тысяч больных Видео
21:04
В Нагорный Карабах массово возвращаются беженцы из Армении Видео
20:48
Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами Видео
20:46
В Днепре коп устроил стрельбу в начальника охраны кафе Видео
20:39
"Карантин ничего не поменяет​": врач назвал действенное средство от эпидемии коронавируса​ Видео
20:35
"Не курите бамбук": Милованов высказался о кредите МВФ Видео
20:09
В Слуге народа рассказали, хватит ли голосов для принятия бюджета
20:08
"Разрушитель клеток": врач назвала опасный картофель Видео
20:07
В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фото Фото
20:04
Universal переснимет фильм Ван Хельсинг
Реклама
20:04
В Украине готовят тотальное тестирование на COVID-19 - когда и где Видео
20:00
Эпидемиолог притушил оптимизм после сведений ВОЗ по коронавирусу: чего ожидать Видео
19:57
Компания "Венето" показала инновационное производство средств индивидуальной защиты для медиков Фото новости компании
19:48
В Украине снова изменили правила карантина: какие действуют запреты Видео
19:33
В Минздраве бьют тревогу из-за ситуации в больницах
19:28
В России допустили срыв переговоров по Донбассу в Нормандском формате Видео
19:24
Супрун озаботилась количеством секса у украинцев Видео
19:10
"Не узнать": помолодевшая Могилевская удивила поклонников
19:04
В СНБО призвали местные советы срочно собраться на сессии - в чем причина
19:00
В Украину идет резкое похолодание: синоптики предупредили об опасности Видео
18:33
Во Львове решили, будут ли проводить массовые гулянья на Рождество
18:23
Путин дал команду на масштабную вакцинацию от COVID-19: кому сделают прививку Видео
18:20
Турция поможет Украине с возвращением Крыма: в Анкаре сделали заявление Видео
18:12
Макс Корж, Слава Марлоу и Моргенштерн - кого слушают в Украине на Sportify
17:57
"Хотят захватить земли": Лукашенко померещились войска НАТО возле Беларуси
17:55
В ПДД впишут новые правила для инвалидных колясок
17:45
Когда спад эпидемии коронавируса в Украине: астролог назвал период
17:25
В Минздраве рассказали, сколько украинцев переболели COVID-19 Видео
17:25
Полиция отменила концерт группы Время и стекло в Запорожье
17:16
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт Клопотенко
Реклама
17:09
В Москве начались массовые увольнения врачей из-за вакцинации от COVID-19 – соцсети Видео
17:04
Степанов объяснил, когда украинцев предупредят о локдауне
16:32
Ученые узнали, как нужно ходить, чтобы продлить свою жизнь Видео
16:28
Умерла актриса Нина Иванова из Весны на Заречной улице
16:26
Астролог спрогнозировал перед Новым годом погодный сюрприз
16:19
Люди начали заражаться COVID-19 в США раньше Китая - ответ ученых
15:59
Жесткого карантина в Украине не будет до Нового года – СМИ Видео
15:55
Экс-солистка Hi-Fi показала себя без фотошопа на пикантном фото
15:45
Чат с экспертом по страховой медицине Мариной Зварич
15:32
Социологи выяснили, сколько украинцев хотят локдауна на праздники
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять