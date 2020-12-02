Ювентус легко и разгромно обыграл дома Динамо

Ювентус - Динамо / Reuters

После двух подряд поражений от каталонской Барселоны киевское Динамо утратило все шансы выйти из группы Лиги чемпионов. А в пятом туре ей предстояло сразиться с не менее грозным соперником - туринским Ювентусом (в первом круге дома киевляне уступили 2:0). Тем более что Криштиану Роналду уже совершенно оправился от коронавируса и был готов сокрушать ворота киевлян.

Собственно, с первых минут итальянцы начали оправдывать статус фаворита матча. И если бы не удачная игра вратаря Динамо Бущана, то разгром бы состоялся уже в первом тайме. Но на 21-й с левого фланга Алекс Сандро отлично подал. А Кьеза сильно, с отскока, а голкипер киевлян не спас - 1:0

Цыганков ответил ударом после скидки от Вербича, но на месте был вратарь Ювентуса Щесны.

После перерыв Бущан вытянул удар от Роналду слева из штрафной. Но буквально через минуту португалец таки затолкал мяч в пустые ворота после того, как Мората лежачи протолкнул в его сторону прострел с правого фланга штрафной от Кьезы - 2:0. Апеллирование киевлян к судье и VAR не помогли.

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Через девять минут центр обороны киевлян развалился в районе 11-метровой отметки. И после передачи Кьезы с правого фланга Мората легко переиграл Бущана - 3:0

В параллельном мачте и с таким же счетом Барселона обыграла Ференцварош. Так что судьба путевки в Лигу Европы киевляне будут решать в очном поединке против венгров.