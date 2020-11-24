Динамо дома разгромно проиграло Барселоне

Когда жребий свел в Лиге Чемпионов в одной группе киевское Динамо с монстрами европейского футбола - Барселоной и Ювентусом, то болельщики сразу возрадовались. Мол, увидим и Роналду, и Месси за какие-то пару месяцев. Однако - не тут-то было. Роналду заразился COVID-19 и не сыграл против киевлян. А Месси получил травму и тренер Барселоны Рональд Куман не взял его в Киев. И это не говоря о том, что травмировано надолго юное дарование каталонцев - Ансу Фати.

Соответственно, состав Барселоны в матче против Динамо 24 ноября был достаточно далек от основного. А киевляне, науськиваемые Мирчей Луческу, точно хотели реабилитироваться за поражение от "сине-гранатовых" в предыдущем матче.

Тем не менее опасными моментами первый тайм практически не изобиловал. Барселона играла очень академично, а у Динамо никак не получались опасные атаки. Разве в добавленное время Де Пена с острого угла неплохо бил, но Тер Штеген был на месте.

Основные события произошли уже после перерыва.

На 52-й минуте Брайтвейт оставил мяч для рывка Деста на правом фланге. Крайний защитник пробил под дальнюю штангу - 0:1 в пользу Барселоны.

На 57-й минуте Аленья подал с угла. Мингеса сбросил с ближней штанги, а Брайтвейт замкнул подачу - 0:2.

На 64-й минуте Вербич крутанул оппонента и хорошо отдал на Буяльского. Тот молниеносно - на Де Пену. Но уругваец отличный момент запорол.

На 69-й минуте Попов глупо толкнул в спину Брайтвейта при подаче с левого фланга. Судья дал пенальти. И сам пострадавший мощно и без шансов для Бущана пенальти реализовал - 0:3.

Точку в матче поставил Антуан Гризманн, который уже на 92-й минуте осторожно, но бильярдно ударил и забил четвертый мяч - 0:4