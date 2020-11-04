Барселона – Динамо 2:1: команда Месси дожала киевлян на Камп Ноу

Эпизод матча Барселона - Динамо / fcdynamo.kiev.ua

В среду, 4 ноября, в Барселоне состоялся третий матч группового раунда Лиги чемпионов.

В группе G команда Лионеля Месси принимала киевское Динамо и одержала победу со счетом 2:1.

В самом начале матча аргентинская звезда каталонцев вывел свою команду вперед. На 5-й минуте Месси реализовал пенальти после того, как Попов грубо сфолил на нем в пределах штрафной.

Испанцы увеличили отрыв во втором тайме. На 65-й минуте Фати отдал пас Пике и защитник каталонцев головой послал мяч в дальний угол ворот киевлян.

Динамовцы сумели сократить счет. На 75-й минуте Цыганков поразил ворота Барселоны после того, как тер Штеген парировал удар от Вербича.

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