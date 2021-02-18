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Динамо не смогло обыграть Брюгге в матче Лиги Европы

18 февраля 2021, 18:45
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На морозном и снежном поле стадиона НСК Олимпийский киевское Динамо расписало ничью в матче плей-офф Лиги Европы против бельгийского Брюгге.

  • Динамо - Брюгге Reuters
  • Динамо - Брюгге Reuters
  • Динамо - Брюгге Reuters
  • Динамо - Брюгге Reuters
  • Динамо - Брюгге Reuters
  • Динамо - Брюгге Reuters
  • Динамо - Брюгге Reuters
  • Динамо - Брюгге Динамо - Брюгге Reuters
  • Динамо - Брюгге Reuters
  • Динамо - Брюгге Reuters

Из-за сильных морозов, которые ожидаются в Киеве к вечеру, 18 февраля, УЕФА приняло решение перенести начало мачта плей-офф Лиги Европы Динамо против Брюгге на три часа вперед.

Это, такое ощущение, очень повлияло на обе команды, потому что практически весь первый тайм они играли попеременно - то нервно, то аккуратно. И игра, соответственно, не изобиловала опасными моментами.

На 7-й минуте бельгиец Дост скинул мяч на дальнюю штангу, но Мата не смог нанести прицельный удар.

На 21-й минуте Артем Беседин (недавно вернувшийся в Динамо после допинг-дисквалификации) пробивал с линии чужой штрафной площади - мяч угодил в ногу соперника.

Основные события развернулись уже после перерыва. На 62-й минуте тот же Беседин отлично перекрыл обзор вратарю Брюгге Миньоле, а Буяльский получил мяч на подступах к чужой штрафной и роскошным ударом забил в дальний верхний угол ворот - 1:0.

Но развить преимущество киевлянам не удалось. Уже на 68-й минуте банальную подачу Вормера с углового поймал головой Мехеле и вбил в ворота киевлян - 1:1

На 83-й минуте снова после углового динамовцы упустили в своей штрафной главного форварда Брюгге - Баса Доста. Но удар у высоченного игрока не получился и мяч всего лишь облизал сетку ворот Бущана.

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Лига Европы Брюгге новости Динамо Киев
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