Матч Динамо-Брюгге перенесли и на него пустят зрителей - СМИ

Предыдущий матч Динамо - Брюгге / УНИАН

Шансы на проведение матча плей-офф Лиги Европы киевского Динамо против бельгийского клуба Брюгге со зрителями резко выросли ‒ после того, как украинское правительство приняло постановление про адаптивный коронавирусный карантин с 24 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Спорт Сегодня.

В документе указано, что пункт про спортивные матчи начнет действовать с четверга, 18 февраля. Именно в этот день играет Динамо против Брюгге в Киеве (начало матча ‒ в 19:55).

Поскольку столица Украины автоматически окажется в "желтой" зоне коронавирусного карантина, то на игру могут допустить до половины зрителей от общей вместительности стадиона (НСК Олимпийский официально вмещает 70 050 зрителей).

К слову, руководству киевлян осенью прошлого года удалось добиться от Кабмина разрешения на допуск зрителей перед матчем Лиги Чемпионов с туринским Ювентусом. Но это был единственный матч киевлян в еврокубках со зрителями.

К слову, канал Динамо Киев Inside ранее сообщал, что из-за сложного прогноза погоды матч Динамо - Брюгге могут начать не в 19:55, а в 18:00. Дело в том, что синоптики ожидают вечером 18 февраля в Киеве температуру воздуха около минус 15 градусов по Цельсию. Согласно правилам УЕФА, это максимальная температура, при которой могут проводить матчи еврокубков.

Позднее журналист Игорь Бурбас написал на своей странице в Twitter о том, что в УЕФА приняли решение перенести начало матча с 19:55 на 17:00

"В УЕФА приняли решение перенести матч Динамо с Брюгге на 17:00 из-за морозов, которые прогнозируют на вечер четверга. Также 99%, что на НСК Олимпийский позволят находиться зрителям. Так что спешите в кассы", - написал он.

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Напомним, ранее сообщалось: