Шахтер обыграл Маккаби в матче Лиги Европы

Матч в Израиле в рамках 1/16 финала Лиги Европы проходил на фоне неудачи Шахтера в чемпионате Украины (на заснеженном киевском поле горняки не смогли обыграть Колос из Коваливки). Соответственно, подопечные Луиша Каштру были полны решимости взять моральный реванш перед лицом болельщиком и показать свой класс.

Тем более, что соперник, тель-авивский Маккаби, к матчу тоже подходил со шлейфом неудач во внутреннем первенстве.

Тем не менее израильтяне сдаваться без боя не стали. На 12-й минуте вратарь Шахтера Трубин отбил опасный удар Пешича с левого фланга. Но израильтянин до приема мяча успел забраться в офсайд. Шахтер ответил через десять минут, когда Алан Патрик прострелил с левого фланга в центр штрафной, а Мораес в касание пробил в голкипера Тенненбаума.

А на 31-й минуте горняки открыли счет. Марлос ювелирным пасом отдал пас на левый фланг штрафной, а Матвиенко в касание прострелил. Алан Патрик сходу ударил - 0:1.

После перерыва на 52-й минуте шикарный шанс не реализовал Марлос. Украино-бразилец на ровном месте упал прямо в штрафной Маккаби, получив неплохой пас от партнера.

На 79-й минуте вышедший на замену Коноплянка убежал по левому флангу и бил в упор. Но Тенненбаум спас Маккаби.

На 87-й минуте Трубин спас команду от верного гола, когда взял тяжелый удар от Эрнандеса после подачи с углового.

Точку в матче поставили Фернандо и Тете. Первый убежал в контратаку, отпасовал на второго и тот прошил Тенненбаума - 0:2.

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