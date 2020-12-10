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Матч Интер - Шахтер: "горняки" продолжат выступление в Лиге Европы

10 декабря 2020, 00:06

Поединок обслуживала бригада арбитров во главе со словенцем Славко Винчичем.

Матч Интер - Шахтер - 0:0

Интер и Шахтер сыграли вничью в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов — 0:0.

Этот результат не позволил ни одной из команд выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Шахтер занял третье место и сыграет в Лиге Европы.

Первое место занял Реал, второй стала Боруссия из Менхенгладбаха. Интер — последний.

Матч состоялся на стадионе Сан-Сиро в Милане. Начало игры в 22.00 по киевскому времени.

Поединок обслуживала бригада арбитров во главе со словенцем Славко Винчичем. Встреча состоялась на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане без зрителей.

Таким образом, "горняки" с 8 очками заняли итоговое третье место в своей группе и отправятся в плей-офф Лиги Европы, а Интер оказался на последнем месте и заканчивает свою еврокубковую кампанию.

В параллельном матче группы мадридский Реал дома переиграл менхенгладбахскую Боруссию со счетом 2:0. Команда Зинедина Зидана набрала 10 очков и возглавила таблицу, немцы заняли второе место.

Лига чемпионов

Группа B

Интер" (Италия) — Шахтер (Украина) — 0:0

Интер": Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони (Дармиан, 85), Янг (Перишич, 68), Брозович, Гальярдини (Санчес, 75), Барелла, Хакими (Д`Амброзио, 85), Лукаку, Мартинес (Эриксен, 85).

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Витан (Хочолава, 36), Степаненко, Тайсон (Дентинью, 87), Марлос (Патрик, 64), Коваленко, Майкон, Тете (Соломон, 65).

Предупреждения: Витан, 29. Гальярдини, 30. Хакими, 39. Брозович, 61. Трубин, 90+8.

Стартовые составы команд

Интер: Ханданович – Шкриняр, де Врей, Бастони – Хакими, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг – Лаутаро, Лукаку.

Запасные: Станкович, Раду, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккья, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан.

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко – Степаненко, Майкон – Тете, Коваленко, Марлос – Тайсон.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Сиприано, Болбат, Антонио, Соломон, Патрик, Судаков, Дентиньо, Вьюнник.

Напомним, ранее Шахтер дома разгромно проиграл в Лиге чемпионов Боруссии из Менхенгладбаха со счетом 0:6.

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