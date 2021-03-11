Лига Европы: Динамо проиграло дома Вильярреалу

После того как киевское Динамо с огромным трудом, но прошло бельгийский Брюгге, ему по жребию в 1/8 финала выпал весьма сложный соперник - испанский Вильярреал.

Уже на 5-й минуте Альфонсо Педраса заработал угловой на левом фланге. Дани Парехо подал просто, но на дальний угол вратарской коршуном налетел Ману Тригерос, бил без помех и только удача уберегла киевлян от пропущенного гола!

На 7-й минуте хорошая подача удалась Динамо с левого фланга пришла в зону перед вратарской, но Цыганков в упор пробил над перекладиной.

А на 30-й минуте испанцы открыли счет. Они подали от угла поля, киевляне отбились, но вторым темпом атаки мяч вернулся в штрафную площадь. Жерар Морено хорошо развернулся на углу и прострелил, а Пау Торрес просто подставил ногу и замкнул дальнюю штангу - 0:1.

Во втором тайме Вильярреал абсолютно неспешно и академически удвоил преимущество. На 52-й минуте Жерар Морено выиграл воздух после подачи с фланга и пробил. Бущан отразил перед собой, защитники Динамо понадеялись друг на друга, а легендарный Рауль Альбиоль спокойно забил - 0:2.

Буквально через минуту Беседин мог сокращать разрыв в счете, но толком не попал по мячу, когда замыкал прострел с левого фланга штрафной от Цыганкова. На 58-й минуте Ману Тригерос выскочил на мяч после длинного заброса с фланга, пробивал в касание, но по ворота мне попал.

Пропустив два гола дома, Динамо максимально усложнило себе задачу попасть

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