Лига Чемпионов: Боруссия Д прошла Севилью, а Ювентус бьется с Порту

Ответные матчи 1/8 Лиги Чемпионов сезона 2021/2022 вышли реально интересными и непредсказуемыми.

Ювентус - Порту

Ювентини, ведомые главным тренером Андреа Пирло и звездным нападающим Криштиану Роналду, должны были из бутс и трусов выпрыгивать, чтобы доказать - минимальное поражение от португальцев в первом матче было случайностью. И они с первых минут именно так и начали поступать. Но первый момент в матче все равно создали игроки Порту.

На 3-й минуте после фланговой подачи мяч отлетел на линию чужой штрафной к Урибе. Тот мощно пробил в ближний угол - но мимо.

На 10-й минуте Куадрадо подал в штрафную, Рэмзи отлично прыгнул - но его удар пришелся мимо ворот.

А потом Порту открыл счет. Марега с правого фланга сделал передачу в штрафную на Тареми. А тому немедля ударил по опорной ноге Демирала. Судья Бьорн Кейперс был безжалостен - пенальти. И на 18-й минуте точным ударом с 11-метровой отметки Оливейра открыл счет - 0:1.

Однако сразу после перерыва Кьеза счет сравнял. Бонуччи закинул мяч в штрафную Порту на Роналду. Тот сразу его обработал и отбросил под удар Кьезе. Итальянец точно ударил с восьми метров дальнюю девятку - 1:1.

А потом катастрофические, иначе и не скажешь, начудил игрок Порту Тареми. Он сперва в подкате грубо въехал в голеностоп Кьезе. За что получил желтую карточку. А потом взял и выбил мяч на трибуны после свистка. Вторая желтая - удаление.

И на ослабленный Порту Ювентус понесся с удвоенной силой.

На 63-й минуте Куадрадо с угла подал в штрафную. А там Кьеза опередил противников и головой сравнял счет по сумме двух матчей - 2:1.

Уже в добавленное ко второму тайму время Мората ударом метров с 13-ти забил такой нужный Ювентусу третий мяч - но судья зафиксировал офсайд.

Боруссия Д - Севилья

Немцы после трех голов, забитых испанцам на выезде, точно чувствовали себя уютно и комфортно.

На 3-й минуте севилец Окампос хорошо подхватил мяч и "плюнул" с 22-х метров девятку. Но вратарь Боруссии Хитц был рядом и отбил мяч безо всякой прыжковой акробатики.

На 18-й минуте тот же Окампос обыграл Эмре Джана и покатил мяч правее на Сусо. Удар с 19-ти метров - но чуть-чуть левее штанги.

А на 35-й минуте вступила в действие беспощадная норвежская голевая машина Боруссии. Дилейни отобрал мяч у Кунде и пасанул на Дауда. Тот красиво забросил на ход Ройсу. Тот добежал до угла вратарской Севильи вратарской и небрежно катнул мяч на Холанда. Тот был точен - 1:0.

Сразу после перерыва получилась натуральная комедия положений с участием VAR. На 49-й минуте Холанд с острейшего угла забил красивый гол. Но главный арбитр матча Джюнейт Чакыр гол отменил. И обратился к видеоассистенту. Глянув повтор, Чакыр взял и назначил пенальти в ворота Севильи - за то, что Кунде в штрафной хватал норвежца за футболку.

Сам же Холанд и пошел бить одиннадцатиметровый. Но Буну взял и его удар, и добивания Ройса. Но - опять VAR. Видно, что вратарь Севильи прыгнул чуть раньше свистка арбитра. Перебить пенальти! Наверняка обозленный Холланд еще раз ударил и на 54-й минуте сделал счет 2:0.

Дальше - больше.

На 68-й минуте в штрафной Боруссии толкнул в спину Люка де Йонга Эмре Джан. Чакыр дал еще один пенальти. И Эн-Несири ударил так, что чуть не сорвал сетку с рамки ворот немцев - 2:1.

И именно этому игроку было суждено принести своей команде ничью. Ракитич уже на шестой добавленной минуте отлично подал с углового в самый центр штрафной Боруссии, а Эн-Несири очень высоко сиганул и пробил головой - 2:2.

Но дальше в Лиге Чемпионов все равно прошла Боруссия Д - по сумме двух матчей.

Напомним, ранее сообщалось: