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Ювентус проиграл Порту, а Боруссия Д одолела Севилью - Лига Чемпионов

17 февраля 2021, 23:54

Сенсационно звездный Ювентус проиграл в гостях Порту, а Боруссия Дортмунд одолела Севилью - определенно удались очередные матчи 1/8 Лиги Чемпионов.

  • Севилья - Боруссия Reuters
  • Порту - Ювентус Reuters
  • Севилья - Боруссия Reuters
  • Севилья - Боруссия Reuters
  • Порту - Ювентус Reuters
  • Порту - Ювентус Reuters
  • Порту - Ювентус Reuters
  • Севилья - Боруссия Reuters
  • Порту - Ювентус Reuters
  • Севилья - Боруссия Reuters

Порту - Ювентус

Весь план игры, который наверняка выстроил наставник Ювентуса Андреа Пирло, пошел к известной матери уже на 2-й минуте. Бетанкур и опытный вратарь Щесны банальнейшим образом привезли гол. Первый какого-то рожна отдал пас на второго, мяч перехватил Тареми и щелкнул в угол ‒ 1:0

На 34-й минуте из-за травмы покинул столп обороны итальянцев Кьеллини Вместо него вышел Демирал

Все, на что сподобились звездные ювентини Роналду головой скинул снаряд на одиннадцать метров. Оттуда через себя в девятку красиво бил Рабьо, но Марчесин успел сгруппироваться и перевести сферу на угловой 42-я

А сразу после перерыва Порту забил второй. С правого фланга влетел в штрафную Манафа и сделал передачу на Марегу, который ушел от Бентанкура и метров с семи пробил точно в ближний нижний угол.

Уже на 85-й минуте Рабьо прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную. Мям подхватил Кьеза и нервно, но точно метров с тринадцати четко пробил в дальний нижний угол - 2:1.

Севилья – Боруссия Д

В параллельном матче, Севилья – Боруссия Дортмунд, события развивались с куда более впечатляющей скоростью.

Уже на 7-й минуте громадный рикошет от Хуммельса после удара Сусо привел к тому, что вратарь Хитц ничем не мог помочь команде. И испанцы вышли вперед ‒ 1:0

Но уже на 19-й минуте Дауд ударом из центральной зоны перед штрафной уложил мяч бильярдным ударом в правый верхний угол. Причем голевой пас отдал после отличного дриблинга Холанд.

И он же скоро стал главным действующим лицом матча. На 27-й минуте Холанд протащил мяч к чужой штрафной, отыгрался на входе с Санчо, а потом четко замкнул эффектный пас-черпачок партнера ‒ 1:2.

На 43-й минуте Ройс протащил мяч к штрафной и на опыте откатил правый фланг на Холанда. Тот был точен и безжалостен ‒ 1:3

Только на 83-й Севилья сократила счет. Подачу со штрафного в касание от Оскара на дальней штанге завершил де Йонг ‒ 2:3.

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Напомним, ранее сообщалось:

футбол Лига чемпионов Ювентус Порту Севилья Боруссия Д
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