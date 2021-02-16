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ПСЖ и Ливерпуль легко обыграли Барселону и РБ Лейпциг

16 февраля 2021, 23:48

В первых матчах плей-офф Лиги Чемпионов триумфовали гости - французский Пари Сен-Жермен и английский Ливерпуль (даром что этот клуб играл на нейтральном поле).

  • Барселона - ПСЖ, Лейпциг - Ливерпуль Reuters
  • Барселона - ПСЖ, Лейпциг - Ливерпуль Reuters
  • Барселона - ПСЖ, Лейпциг - Ливерпуль Reuters
  • Барселона - ПСЖ, Лейпциг - Ливерпуль Reuters
  • Барселона - ПСЖ, Лейпциг - Ливерпуль Reuters
  • Барселона - ПСЖ, Лейпциг - Ливерпуль Reuters
  • Барселона - ПСЖ, Лейпциг - Ливерпуль Reuters
  • Барселона - ПСЖ, Лейпциг - Ливерпуль Reuters
  • Барселона - ПСЖ, Лейпциг - Ливерпуль Reuters
  • Барселона - ПСЖ, Лейпциг - Ливерпуль Reuters

После зимнего перерыва стартовал плей-офф главного еврокубка - Лиги Чемпионов. В поединках сошлись гранды - Пари Сен-Жермен, Ливерпуль, Барселона и молодой наглый новичок - клуб Ред Булл Лейпциг.

Причем по причине коронавирусной пандемии матч между немцами и англичанами прошел на нейтральном поле - в столице Венгрии, Будапеште.

Барселона - ПСЖ

В барселонском матче счет открыл на 27-й минуте Месси - кто же еще. Правда, как водится в последнее время, с пенальти. Де Йонг зацепился за ногу Кюрзава. Судья обратился за помощью к системе VAR и решил назначить одиннадцатиметровый. Месси был точен и беспощаден. Удар в правый верхний угол - 1:0.

Но Пари Сен-Жермен отыгрался буквально через две минуты. Звезда парижан, Мбаппе, получил пас, обыгрался с Лангле и мощно ударил в ближний угол - 1:1.

После перерыва парижане прибавили и довели матч до уверенной победы.

На 65-й минуте Флоренци ушел от офсайда после паса из глубины, прострелил с фланга во вратарскую. Пике толком не попал по мячу. Того подхватил Мбаппе и легко вывел ПСЖ вперед - 1:2.

На 70-й минуте гол вышел еще проще. Паредес подал со штрафного на дальнюю штангу. А там Мойсе Кину никто не помешал головой расстрелять ворота Тер Штегена - 1:3.

Точку в матче поставил все тот же Мбаппе. Дракслер протащил мяч едва ли не через все поле. Откатил на Мбаппе и тот поставил идеальным ударом точку в матче - 1:4.

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Ред Булл Лейпциг - Ливерпуль

В будапештском же матче в первом тайме игра шла с переменным успехом то одной, то другой команды. А главные события произошли во втором тайме.

На 53-й минуте игроки РБ Лейпциг грубо ошиблись в обороне. Салах, как черт из табакерки, выскочил один на один и четко вложил мяч в правый нижний угол - 0:1.

И тут немцы поплыли. На 59-й минуте. Простой заброс за спину от Салаха не догнал Мукиэле. Зато мяч подхватил Мане и точно пробил в левый нижний угол - 0:2.

Пари Сен-Жермен и Ливерпуль одерживают победу в гостях и делают отличную заявку на выход в 1/4 Лиги Чемпионов.

Лига чемпионов Барселона Ливерпуль РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен
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