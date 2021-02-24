Лига Чемпионов - Манчестер Сити вынес Боруссию М, а Реал домучил Аталанту

В третьей по счете паре матче 1/8 финала Лиги Чемпионов сошлись Боруссия Менхенгладбах против Манчестер Сити, а также итальянская Аталанта против мадридского Реала.

Боруссия М - Манчестер Сити

Подопечные легендарного Пепа Гвардиолы практически весь матч выглядели куда увереннее немцев - контролируя мяч и регулярно оказываясь на чужой половине поля.

На 23-й минуте Канселу подал с левого угла четко в центр штрафной, а там миниатюрный Силва был быстрее Эльведи и головой убойно пробил в левый угол ворот Боруссии М - 0:1.

После перерыва Манчестер Сити продолжал неустанно атаковать. И на 65-й минуте те же игроки вновь провернули похожий трюк. Канселу опять подал с левого фланга - на дальнюю штангу, а там одинокий Силва головой отдал пас точно на Жезуса. Бразилец не стал медлить и отправил мяч в сетку - 0:2.

Судя по легкости, с которой Манчестер Сити одолел Боруссию М, никаких проблем с выходом в четвертьфинал у подопечных Гвардиолы не должно возникнуть.

Аталанта - Реал

Измученный травмами (в этом матче не могли, к примеру играть столп обороны Серхио Рамос и лидер атаки Карим Бензема) мадридский Реал большую часть матча против Аталанты не играл, а мучился.

И это притом, что уже на 18-й минуте итальянцы остались вдесятером. Реал уходил в контратаку и на подступах к штрафной Фройлер на полном ходу сбил Менди. Судья принял довольно странное решение и сразу удалил игрока Аталанты.

А на 31-й минуте лидер полузащиты итальянцев Дуван Сапата на ровном месте дернул мыщцу и не смог продолжить игру.

Но Реал долго не смог реализовать численное преимущество. Лишь в добавленное к первому тайму время реаловец Иско со штрафного подал на Варана, который с близкого расстояния расстреливал ворота Аталанты, но вратарь Голлини спас команду от гола.

После перерыва, на 49-й минуте Асенсио хорошо покатил мяч на Модрича. Хорват из центра бил в дальний угол, но мяч чиркнул по ноге защитника Аталанты и укатился на угловой.

Но ситуацию для Реала и Зидана спал Менди. На 85-й минуте француз получил мяч около штрафной и молниеносно ударил в правый угол. Голлини в этот раз Аталанту не спас - 0:1.

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