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Динамо минимально победило Брюгге и прошло дальше в Лиге Европы

25 февраля 2021, 23:50
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Киевское Динамо в мучительном матче вырвало минимальную победу над Брюгге и теперь будет готовиться к играм 1/8 финала Лиги Европы.

  • Брюгге - Динамо Reuters
  • Брюгге - Динамо Reuters
  • Брюгге - Динамо Reuters
  • Брюгге - Динамо Reuters
  • Брюгге - Динамо Reuters

Невероятно сложным был этот выездной матч для киевского Динамо. Киевлянам нужно обязательно забивать (после киевского матча со счетом 1:1) а с атакующим потенциалом у подопечных Луческу очень туго после зимней паузы.

Собственно, сыграть через не могу у киевлян долго не выходило. В первом тайме было много борьбы и толкотни по всему полю. Но к опасным моментам это особо не приводило. Брюгге (у которого по-прежнему на самоизоляции из-за коронавируса часть игроков и почти весь тренерский штаб) играл максимально осторожно и аккуратно. В общем, в первом тайме вспомнить из особых моментов практически нечего.

В раздевалке Луческу, видимо, не удалось как следует мотивировать своих подопечных идти в атаки. Более того, на 53-й минуте активизировалось Брюгге. Лидер атак бельгийцев, Бас Дост не реализовал хороший момент. Отличный крученый пас на дальнюю штангу сделал Вормер, снайперски угодил в лоб Досту. Тот ударил, но мяч прилетел ровно туда, где стоял голкипер динамовцев Бущан.

Кто знает, как дело пошло бы дальше, но через три минуты Дост получил травму и был заменен на Баджи. И именно он уже на 62-й минуте прорвался в штрафную Динамо, получил пас от Дирара и выскочил навстречу Бущану. Удар ‒ но точно во вратаря. Добивание от Вормера, но Забарный встал на пути мяча и спас Динамо от гола.

И лишь на 69-й минуте динамовцы сподобились на опасный момент. Шапаренко ударил со средней силой, вратарь Брюгге Миньоле потерял ворота, но мяч прошел аккурат рядом со штангой.

И тут, как и в первом матче, Динамо выручил мощный удар Буяльского. На 83-й минуте Жерсон Родригес забросил мяч по правому краю в штрафную площадку Брюгге на Цыганкова. Виктор немедленно прострелил вдоль ворот на Буяльского и тот мощным тычком вколотил мяч под перекладину ‒ 0:1.
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Напомним, ранее донецкий Шахтер в Киеве минимально обыграл (1:0) тель-авивский Маккаби и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы Брюгге новости Динамо Киев
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