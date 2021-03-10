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ПСЖ одолел Барселону, а Ливерпуль прошел РБ Лейпциг

10 марта 2021, 23:52

И французы из ПСЖ, и англичане из Ливерпуля легко, без нервов и особых затрат энергии обыграли своих противников - Барселону и Ред Булл Лейпциг.

  • ПСЖ - Барселона, Ливерпуль - РБ Лейпциг Reuters
  • ПСЖ - Барселона, Ливерпуль - РБ Лейпциг Reuters
  • ПСЖ - Барселона, Ливерпуль - РБ Лейпциг Reuters
  • ПСЖ - Барселона, Ливерпуль - РБ Лейпциг Reuters
  • ПСЖ - Барселона, Ливерпуль - РБ Лейпциг Reuters
  • ПСЖ - Барселона, Ливерпуль - РБ Лейпциг Reuters
  • ПСЖ - Барселона, Ливерпуль - РБ Лейпциг Reuters
  • ПСЖ - Барселона, Ливерпуль - РБ Лейпциг Reuters
  • ПСЖ - Барселона, Ливерпуль - РБ Лейпциг Reuters
  • ПСЖ - Барселона, Ливерпуль - РБ Лейпциг Reuters

На фоне вчерашних напряженных и фееричных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов игры, которые прошли поздним вечером среды 10 марта отличались неким академизмом и спокойствием. К этому, впрочем, и располагали и результаты первых игр в этих парах.

ПСЖ - Барселона

Тем не менее защита парижан в ответ на быструю игру каталонцев в начале явно сбоила

На 18-й минут Дембеле получил пас на ход, разогнался и бил с левой в дальний нижний угол. Но вытянулся вратарь хозяев Навас и отбил мяч.

Но счет в игре открыл все равно ПСЖ. На 30-й минуте Лангле наступил на ногу Икарди в штрафной. Судья матча Энтони Тейлор посмотрел VAR и дал пенальти. Тер Штеген метнулся влево, но Мбаппе пробил сильно и без шансов для него - 1:0.

Но буквально через семь минут Месси счет сравнял. Прозевали грозного аргентинца на подступах к штрафной защитники ПСЖ. А Месси взял и зряче ударил с 25 метров в левую "девятку" - 1:1.

Под конец тайма Барселона могла выйти вперед. Месси не смог завладеть мячом. Отскок поймал Гризманн, которому в ногу немедленно ударил Кюрзава. Пенальти.

Но вратарь парижан Навас удачно выставил колено после удара Месси и мяч рикошетом от перекладины ушел за пределы поля.

5:2 по итогам двух матчей - и Пари Сен-Жермен проходит в 1/4 финали Лиги Чемпионов

Ливерпуль - Ред Булл Лейпциг

Поскольку именно немцам нужно было отыгрывать два мяча после первой игры, они понеслись атаковать.

На 10-й минуте пошла разрезающая передача от Форсберга на Нкунку, тот отдал пас уже в штрафную на Ольмо. Подоспевший Забитцер едва не послал мяч в ворота. Но Алиссон спас англичан от гола.

На 19-й минуте Ливерпуль ответил. Диогу Жота правильную позицию занял в чужой штрафной и сумел пробить головой под перекладину метров с пяти. Но Гулачи красиво прыгнул вверх и перевел мяч на угловой.

Уже в добавленное к первому тайму время длинный заброс прошел на ход Салаху. Тот мяч обработал грудью. Но его оттеснил вроде бы уверенно Упамекано. Но зачем-то просто отбросил мяч на Жоту. Тот такого подарка не ожидал и пробил мимо ворот.

А вот втором тайме Ливерпуль дожал таки немцев.

На 70-й минуте Салах отпасовал Алькантаре, тот сыграл на Мане, а Садио отправил в прорыв Диогу Жоту. Португалец огляделся и запустил Салаха по правому краю. Египтянин влетел в штрафную, обошел Упамекано и пробил в самый угол - 1:0.

На 74-й минуте Дивок Ориги выиграл позицию у защитников и отпасовал Мане. Тот не стал мешкать и в касание пробил в левый угол без шансов для Гулачи - 2:0

4:0 - по итогам двух матчей Ливерпуль прошел в четвертьфинал.

ПСЖ Барселона Ливерпуль РБ Лейпциг
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