Запросили "своїх": олімпійська легенда України обурилася через святкування Дня Незалежності

Яна Клочкова / Скріншот

Чотириразова олімпійська чепіонка з плавання Яна Клочкова відверто висловилася про святкування 30-річчя Дня Незалежності.

Як розповіла вона в ролику, розміщеному в YouTube, її не запросили на урочисте святкування Дня Незалежності України.

"Мене не запросили, героя України, найтитулованішу спортсменку нашої країни", - заявила Клочкова.

У той же час Клочкова підкреслила, що не має наміру змінювати громадянство.

"Я не хотіла б такі радикальні заходи вживати, але... закрадається думка, що президент запросив тільки "своїх", – заявила чемпіонка.

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При цьому спортсменка навела приклад олімпійської чемпіонки Оксани Баюл, яка відмовилася від українського громадянства після того, як її не запросили на святкування Дня Незалежності.

"Можливо, таким емоційним вчинком вона хоче показати уряду, що ми втрачаємо наших олімпійських чемпіонів. Спортсмени їдуть за кордон. Можливо, тому, що ми стаємо непотрібними. І, не знаходячи підтримки в нашій країні, доводиться робити такі вчинки", - сказала Клочкова.

Додамо, що під час святкування на центральній площі Києва легкоатлет Сергій Бубка був нагороджений Орденом Свободи, а колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Нагадаємо, раніше чемпіонка Олімпійських ігор-94 Оксана Баюл заявила про те, що вона відмовляється від громадянства України.

Приводом стало те, що її не запросили на святкування Дня Незалежності.