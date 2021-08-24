У Києві вандал облив фарбою себе і флагшток під КМДА

Вандала затримала поліція / kyiv.npu.gov.ua

У вівторок, 24 серпня, в Києві невідомий чоловік після закінчення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України вчинив акт вандалізму біля Київської міськдержадміністрації.

Він облив червоною фарбою сходи біля міськдержадміністрації, постамент з державним прапором і табличкою " Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року", а біля таблички залишив відбиток руки червоною фарбою, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

За фактом пошкодження флагштока біля будівлі Київської міськдержадміністрації розпочато кримінальне провадження

"Сьогодні близько 13 години до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації невідомий облив себе і флагшток фарбою. Подію поліцейські належним чином зареєстрували та розпочали перевірку. На місці правоохоронці з'ясували, що до будівлі на вулиці Хрещатик підійшов чоловік і облив себе і флагшток червоною фарбою. Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства", - пояснили в поліції.

/ kyiv.npu.gov.ua

Також зазначається, що правоохоронці затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

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Додамо, що правоохоронці затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області 1987 року народження.

Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на вулицях Бердянська автомобілі з російськими номерами змалювали червоною фарбою.

Під гарячу руку невідомих городян потрапили автомобілі марок Volkswagen і Chevrolet з номерами РФ. Інцидент стався біля готелю на вулиці Набережна.

Потерпілі, коли побачили фарбу на своїх авто, написали заяву в поліцію.