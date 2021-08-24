УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. День Незалежності

У Києві вандал облив фарбою себе і флагшток під КМДА

24 серпня 2021, 18:26

До будівлі КМДА підійшов чоловік і облив себе і флагшток червоною фарбою.

false
Вандала затримала поліція / kyiv.npu.gov.ua

У вівторок, 24 серпня, в Києві невідомий чоловік після закінчення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України вчинив акт вандалізму біля Київської міськдержадміністрації.

Він облив червоною фарбою сходи біля міськдержадміністрації, постамент з державним прапором і табличкою " Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року", а біля таблички залишив відбиток руки червоною фарбою, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

За фактом пошкодження флагштока біля будівлі Київської міськдержадміністрації розпочато кримінальне провадження

"Сьогодні близько 13 години до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації невідомий облив себе і флагшток фарбою. Подію поліцейські належним чином зареєстрували та розпочали перевірку. На місці правоохоронці з'ясували, що до будівлі на вулиці Хрещатик підійшов чоловік і облив себе і флагшток червоною фарбою. Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства", - пояснили в поліції.

false
/ kyiv.npu.gov.ua

Також зазначається, що правоохоронці затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Реклама

Додамо, що правоохоронці затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області 1987 року народження.

Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на вулицях Бердянська автомобілі з російськими номерами змалювали червоною фарбою.

Під гарячу руку невідомих городян потрапили автомобілі марок Volkswagen і Chevrolet з номерами РФ. Інцидент стався біля готелю на вулиці Набережна.

Потерпілі, коли побачили фарбу на своїх авто, написали заяву в поліцію.

viber
новини Києва День Незалежності України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків Зодіаку: борги, доленосна зустріч і підступи недоброзичливцівГороскоп на 22 серпня для всіх знаків Зодіаку: борги, доленосна зустріч і підступи недоброзичливців Названо найнебезпечніше печиво, яке продають в українських магазинахНазвано найнебезпечніше печиво, яке продають в українських магазинах Збільшує ризик раптової смерті: лікарі вказали на ознаку уві сніЗбільшує ризик раптової смерті: лікарі вказали на ознаку уві сні Мадонна показала, що її син гей, і засвітила його бойфрендаМадонна показала, що її син гей, і засвітила його бойфренда Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків Зодіаку: наклеп, любов з першого погляду або конфліктиГороскоп на 23 серпня для всіх знаків Зодіаку: наклеп, любов з першого погляду або конфлікти

Останні новини

12:08

Тіло віднесло до берегів Криму: стали відомі деталі загибелі батька з сином у Лазурному

12:04

Холостячка Злата Огневич без білизни звела з розуму шикарним тілом у зухвалій позі

12:03

У Бердянська одні туристи побилися з іншими через медуз Відео

11:45

Інсульт: ваш режим сну може визначати ризик інсульту - дослідження Відео

11:44

Юрій Вілкул вже втретє керуватиме Кривим Рогом - його обрали в. о мера Відео

Реклама
11:25

Фільм Веном 2 планують випустити тільки в 2022 році

10:59

Жити довше: названо дієту, пов'язану з "очікуваною тривалістю життя без хвороб" після 50 Відео

10:58

У Росії анонсували евакуацію з Афганістану громадян України Відео

10:50

"Ми відповідальні": Ада Роговцева звернулася до українців у День незалежності

10:40

Кліматолог розповіла, чому Крим знемагає від повеней і підтоплень

10:40

В Албанії за дивних обставин загинув українець

10:29

Не раніше, ніж через 20 років: президент Естонії спантеличила термінами вступу України до ЄС Відео

10:26

Появилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа Відео

10:18

Помер Чарлі Уоттс - барабанщик британського гурту The Rolling Stones Відео

10:07

Кучма розповів, чому Путіна не можна називати вбивцею

09:53

Ледь не влетів у бензовоз: у Києві перекинувся автобус Кишинів-Москва, багато постраждалих Фото

09:50

У Києві концерт до Дня Незалежності закінчився колапсом у метро і страшною тиснявою Відео

09:37

Студент- "археолог" і любитель шашликів: з'ясувалося, хто і як облив Порошенка зеленкою Відео

09:22

Свята у вересні 2021 в Україні: День знань, День підприємця і День кіно

09:21

Антоша знайшовся: плазуна-втікача виявили прямо біля будинку господині в Києві

Реклама
09:10

Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків Зодіаку: розчарування, інтриги і ризик аварій Відео

09:10

Екстрасенс написав прощальну записку кров'ю і вбив себе

08:35

Коронавірус в Україні 25 серпня: у День Незалежності знайшли понад 700 нових хворих

08:19

Грози та значне похолодання: в Україні сьогодні зміниться погода

07:54

У США є план "Б" щодо Афганістану: Байден дав доручення Пентагону Відео

07:27

"Росіяни кращі за українців": студентка із Сум погрожувала спалити українські прапори Відео

06:56

Фіналістка Холостяка засвітила апетитні груди після купання в басейні

06:45

Походження COVID-19: розвідка США докопалася до правди Відео

06:11

Святкова заграва, або "анти-Росія" контратакує Погляд

05:41

Меню на Горіховий Спас 2021: дивовижні рецепти Відео

05:30

Як накачати прес до кубиків: зірковий тренер показав на відео 7 крутих вправ Відео

04:55

Літо в Україні стало пекельно спекотним і це не межа - кліматолог

04:43

Місячний календар стрижок на вересень 2021: кращі дні для нової зачіски, манікюру, процедур краси

04:18

Людей обдурили: у Києві концерт оперної зірки до Дня Незалежності закінчився скандалом Відео

03:13

Дмитро Монатік став Заслуженим артистом України

02:53

Гола Настя Каменських мало не звела з розуму шанувальників шикарними формами

02:26

Експерт спрогнозував, чи загрожують світу теракти після перемоги Талібану в Афганістані Відео

01:50

ТОП-5 варіантів корисної вечері для стрункої фігури, які швидко і легко готуються

01:18

"Меркель шокувала": Ющенко назвав винних у провалі ПДЧ для України у 2008 році Відео

00:48

Лариса Доліна роздягнулася і продемонструвала схудлу на 20 кіло фігуру

Реклама
00:20

Що станеться з організмом, якщо на місяць відмовитися від солодкого Відео

00:11

"Придністровізація" від Кабміну: як пропонують повертати Донбас і Крим

24 серпня, вівторок
23:58

Зеленський закликав Францію тиснути на Росію через Донбас Відео

23:22

"Була зупинка серця": у Херсонській області в дитячому таборі дитина впала в кому Відео

22:51

Миттєво опухло обличчя і стало важко дихати: Влад Яма після вечері в ресторані потрапив до лікарні Відео

22:32

Бойовики влаштували атаку і намагалися збити українські прапори над Донбасом Фото Відео

21:50

У США пообіцяли допомогти Києву в захисті від агресії РФ і натякнули на просування в НАТО Відео

21:37

Небезпечні морози і хуртовини: з'явився прогноз погоди в Україні на зиму 2021-2022 Відео

21:05

Росія звинуватила Україну і завела справу через водну блокаду Криму Відео

21:00

Яскраве шоу незалежності Погляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти