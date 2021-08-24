Під час параду на Хрещатику сталася спроба самоспалення

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У Києві на вулиці Хрещатик, під час параду, присвяченого Дню Незалежності України, один з глядачів здійснив спробу самоспалення.

Відповідне відео опублікували очевидці, люди загасили полум'я.

Чоловікові надали медичну допомогу і госпіталізували, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"Чоловік 1995 року народження облив себе речовиною і підпалив. Поліцейські, які перебували поруч, швидко його загасили", - зазначила прес-служба поліції Києва.

Відомо, що чоловікові негайно надали медичну допомогу і госпіталізували.

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Мотиви самоспалення поки невідомі.

Поліція надасть кваліфікацію вчинку після проведення перевірки.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року в Києві на Хрещатику чоловік облив себе бензином і підпалив. Потерпілий отримав опіки майже 100% тіла і потрапив до лікарні.

Пізніше з'ясувалося, що самоспалення здійснив ветеран АТО на Донбасі Микола Микитенко.

До того, як вчинити самоспалення, АТОшник написав у Facebook, що думає про те, як горітиме.

Пізніше стало відомо, що потерпілий помер у лікарні.