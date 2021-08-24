Під час параду на Хрещатику сталася спроба самоспалення

Чоловік 1995 року народження облив себе горючою речовиною і підпалив.
У Києві на вулиці Хрещатик, під час параду, присвяченого Дню Незалежності України, один з глядачів здійснив спробу самоспалення.
Відповідне відео опублікували очевидці, люди загасили полум'я.
Чоловікові надали медичну допомогу і госпіталізували, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
"Чоловік 1995 року народження облив себе речовиною і підпалив. Поліцейські, які перебували поруч, швидко його загасили", - зазначила прес-служба поліції Києва.
Відомо, що чоловікові негайно надали медичну допомогу і госпіталізували.
Мотиви самоспалення поки невідомі.
Поліція надасть кваліфікацію вчинку після проведення перевірки.
Нагадаємо, в жовтні 2020 року в Києві на Хрещатику чоловік облив себе бензином і підпалив. Потерпілий отримав опіки майже 100% тіла і потрапив до лікарні.
Пізніше з'ясувалося, що самоспалення здійснив ветеран АТО на Донбасі Микола Микитенко.
До того, як вчинити самоспалення, АТОшник написав у Facebook, що думає про те, як горітиме.
Пізніше стало відомо, що потерпілий помер у лікарні.