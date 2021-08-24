Во время парада на Крещатике произошла попытка самосожжения

Мужчина 1995 года рождения облил себя горючим веществом и поджег.
В Киеве на улице Крещатик, во время парада, посвященного Дню Независимости Украины, один из зрителей совершил попытку самосожжения.
Соответствующее видео опубликовали очевидцы, люди загасили пламя.
Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализировали, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Мужчина 1995 года рождения облил себя веществом и поджег. Полицейские, которые находились рядом, быстро его потушили", - отметила пресс-служба полиции Киева.
Известно, что мужчине немедленно оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
Мотивы самосожжения пока неизвестны.
Полиция предоставит квалификацию поступку после проведения проверки.
Напомним, в октябре 2020 года в Киеве на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег. Пострадавший получил ожоги почти 100% тела и попал в больницу.
Позже выяснилось, что самосожжение совершил ветеран АТО на Донбассе Николай Микитенко.
До того, как совершить самосожжение, АТОшник написал в Facebook, что думает о том, как будет гореть.
Позже стало известно, что пострадавший скончался в больнице.