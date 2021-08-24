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Во время парада на Крещатике произошла попытка самосожжения

24 августа 2021, 14:24
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Мужчина 1995 года рождения облил себя горючим веществом и поджег.

/ Скриншот

В Киеве на улице Крещатик, во время парада, посвященного Дню Независимости Украины, один из зрителей совершил попытку самосожжения.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы, люди загасили пламя.

Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализировали, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Мужчина 1995 года рождения облил себя веществом и поджег. Полицейские, которые находились рядом, быстро его потушили", - отметила пресс-служба полиции Киева.

Известно, что мужчине немедленно оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

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Мотивы самосожжения пока неизвестны.

Полиция предоставит квалификацию поступку после проведения проверки.

Напомним, в октябре 2020 года в Киеве на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег. Пострадавший получил ожоги почти 100% тела и попал в больницу.

Позже выяснилось, что самосожжение совершил ветеран АТО на Донбассе Николай Микитенко.

До того, как совершить самосожжение, АТОшник написал в Facebook, что думает о том, как будет гореть.

Позже стало известно, что пострадавший скончался в больнице.

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новости Киева самосожжение День Независимости Украины
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