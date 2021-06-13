Борщ - не здорова страва: експертка розповіла, як господаркам за 20 годин зварити корисний бульйон

Борщ не підходить для здорової їжі - нутриціолог / УНІАН

Вживання в їжу борщу або інших супів - це, скоріше, традиція, яка не є вимогою здорового харчування. Причому в борщі неправильне поєднання білків, жирів і вуглеводів. Якщо організм людини здоровий, то на обід можна їсти все що завгодно, не обов'язково щось рідке. Борщ, інші супи і бульйони краще готувати на кістці, щоб було більше користі для організму. По-справжньому корисний бульйон вариться від 8 до 20 годин – на повільному вогні, як холодець. Про це розповіла Нутриціолог Наталія Дубовик.

У ефірі Obozrevatel вона заявила про те, що борщ не поєднує в собі корисного балансу компонентів і не є стравою для здорового харчування. Перші страви не обов'язкові, такий прийом їжі є скоріше традицією, тому що борщ в Україні – національна страва.

"Перші страви не обов'язкові. Перша страва не складається з правильного поєднання білків, жирів і вуглеводів. Борщ як такий – це, скоріше, національна приналежність. Ми звикли, що ми українці, що ми їмо борщ, для нас це національна страва. Тому це невід'ємна частина нашого столу", - вважає експертка.читайте такожБорщ офіційно визнали національною стравою України

За її словами, якщо у людини немає проблем з підшлунковою і кишківником, на обід можна їсти все, що завгодно, включаючи складні вуглеводи. Рідке на обід можна не їсти. Головне, щоб дотримувався баланс.

"Якщо у вас здорова підшлункова залоза і кишківник, то їм абсолютно все одно, чи будете ви їсти на обід борщ або якийсь гарнір зі складних вуглеводів - каші, рис, гречку, пшоно, пшеничну кашу – і якийсь стейк, м'ясо, гуляш, рагу і підкріпіть це клітковиною. Головне, щоб це було збалансовано і корисно, щоб не було трансжирів і легких вуглеводів", - пояснила Дубовик.У той же час експертка порадила віддавати перевагу кістковим бульйонам за рахунок того, що в них міститься багато колагену. Варити корисний бульйон слід протягом 8-20 годин. Такий суп буде дуже корисним для суглобів.

"Я б рекомендувала готувати страви на кістковому бульйоні. Там дуже багато колагену. Такий бульйон вариться протягом 8-20 годин на дуже повільному вогні, як холодець. Туди можна покласти яловиче коліно, свинячу ногу, домашню або фермерську курку. Якщо є проблеми з суглобами, зі шкірою, з шлунково-кишковим трактом, кістковий бульйон - це стовідсоткові ліки, які можуть полегшити стан", - підкреслила Наталія Дубовик.читайте такожМакаревич висловився, чий борщ і порівняв його з польською горілкою

Нагадаємо, український продюсер Денис Путінцев раніше заявив, що борщ є не тільки національною стравою, а й символом багатогранності культури харчування України. Борщ - не тільки страва, а й ідеологія. Саме тому Україна і Росія ведуть боротьбу у тому числі і за борщ.