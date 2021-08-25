Екстрасенс написав прощальну записку кров'ю і вбив себе

Дардо Кусто / dardokusto / Instagram

В Росії наклав на себе руки відомий екстрасенс, шаман і ведучий семінарів про удачу і заробіток грошей ‒ 44-річний Дардо Кусто. Про це повідомляє портал Московський комсомолець.

Як повідомляють журналісти, його тіло знайшли в московському хостелі, розташованому на вулиці імені Перовської. Близько 06:00 у вівторок племіннику екстрасенса подзвонила адміністратор готелю і сказала, що в номері Кусто щось сильно гуркоче, тому вона боїться туди заходити. Співробітниця попросила родича терміново приїхати в хостел.

Коли племінник Кусто прибув в хостел і відкрив двері номера дядька запасним ключем, то знайшов мертве тіло Кусто. Причому поруч з тілом шамана на стіні кров'ю було написано: "Я все одно буду жити".

Судмедексперти попередньо обстежили труп і зробили висновок, що екстрасенс звів рахунки з життям. Хоча племінник запевняє, що у Кусто на те не було підстав: за день до трагедії він був у прекрасному настрої, а вранці 24 серпня збирався провести черговий семінар.

Дардо Кусто народився в Оренбурзькій області в сім'ї, як він говорив, "економіста і відьми". Освіту він отримав в Петербурзькому інституті консультування та психотерапії "гармонія", а також в школі телевізійної майстерності у Великобританії. Дардо став відомий на всю країну в російських телешоу "Хай говорять","Людина-невидимка" і "Суперінтуїція".

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Нагадаємо, раніше в селищі Тростянець Вінницької області сталася трагедія – 14-річний школяр вчинив самогубство.

Повішеним підлітка знайшов його батько.

"Ознак насильницької смерті на тілі підлітка не було. За інформацією поліції, хлопчик повісився в літньому душі", — йдеться в повідомленні.