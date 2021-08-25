УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Життя

Екстрасенс написав прощальну записку кров'ю і вбив себе

25 серпня 2021, 09:10

Відомий екстрасенс, шаман і ведучий семінарів про удачу і заробіток грошей ‒ 44-річний Дардо Кусто позбавив себе життя при досить моторошних обставинах.

Кусто
Дардо Кусто / dardokusto / Instagram

В Росії наклав на себе руки відомий екстрасенс, шаман і ведучий семінарів про удачу і заробіток грошей ‒ 44-річний Дардо Кусто. Про це повідомляє портал Московський комсомолець.

Як повідомляють журналісти, його тіло знайшли в московському хостелі, розташованому на вулиці імені Перовської. Близько 06:00 у вівторок племіннику екстрасенса подзвонила адміністратор готелю і сказала, що в номері Кусто щось сильно гуркоче, тому вона боїться туди заходити. Співробітниця попросила родича терміново приїхати в хостел.

Коли племінник Кусто прибув в хостел і відкрив двері номера дядька запасним ключем, то знайшов мертве тіло Кусто. Причому поруч з тілом шамана на стіні кров'ю було написано: "Я все одно буду жити".

Судмедексперти попередньо обстежили труп і зробили висновок, що екстрасенс звів рахунки з життям. Хоча племінник запевняє, що у Кусто на те не було підстав: за день до трагедії він був у прекрасному настрої, а вранці 24 серпня збирався провести черговий семінар.

Дардо Кусто народився в Оренбурзькій області в сім'ї, як він говорив, "економіста і відьми". Освіту він отримав в Петербурзькому інституті консультування та психотерапії "гармонія", а також в школі телевізійної майстерності у Великобританії. Дардо став відомий на всю країну в російських телешоу "Хай говорять","Людина-невидимка" і "Суперінтуїція".

Реклама

читайте також"Зламали життя": у Запоріжжі зацькована вчителями школярка наклала на себе руки

Нагадаємо, раніше в селищі Тростянець Вінницької області сталася трагедія – 14-річний школяр вчинив самогубство.

Повішеним підлітка знайшов його батько.

"Ознак насильницької смерті на тілі підлітка не було. За інформацією поліції, хлопчик повісився в літньому душі", — йдеться в повідомленні.

viber
новини Росії самогубство
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Яблучний Спас 2021: обряди, картинки, привітання та душевні листівки до святаЯблучний Спас 2021: обряди, картинки, привітання та душевні листівки до свята "Всюди плавають отруйні медузи": туристи знову показали катастрофічну ситуацію в Кирилівці"Всюди плавають отруйні медузи": туристи знову показали катастрофічну ситуацію в Кирилівці В Одесі дно моря вкрилося незвичайними "ртутними" кулькамиВ Одесі дно моря вкрилося незвичайними "ртутними" кульками Синоптик попередив, коли саме в Україну прийдуть перший сніг із заморозкамиСиноптик попередив, коли саме в Україну прийдуть перший сніг із заморозками Почалася найсильніша магнітна буря серпня 2021: що робитиПочалася найсильніша магнітна буря серпня 2021: що робити

Останні новини

15:10

До кінця року в Україні злетять ціни на молочку

15:07

У Києві чоловік випав з 8 поверху, а потім закидав копів камінням

14:39

"Вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде в світі": МОЗ розриває контракт з Індією Відео

14:27

Всіх вивезти не змогли: Британія завершує евакуацію цивільних з Афганістану Відео

14:00

В Австралії чоловік збудував овець "сердечком" в пам'ять про покійну тітку Відео

Реклама
13:01

"Танцювали, піднімаючи хмари пилу": у Криму росіяни змусили балерин танцювати біля танків Відео

13:01

Бойовики з мінометів обстріляли Авдіївку, Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донбасі

12:23

Паралімпіада-2020: українські плавці завоювали ще два "золота" Відео

11:49

Вчені попередили про ускладнення у кожного другого перехворілого COVID-19

11:44

Бабине літо в жовтні та майже зима в листопаді: синоптик дав прогноз погоди на осінь в Україні Відео

11:43

Місячний гороскоп на тиждень 30 серпня - 5 вересня: грошовий бонус, великі зміни і розчарування

11:20

Невдаха місяця: що обіцяє Овну гороскоп на вересень 2021

11:07

В авторитетному західному банку розповіли, що загрожує українській економіці

10:49

Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, виграш або ризик травм Відео

10:45

Тренер купував навіть речі: Ірина Коляденко пояснила, чому подарувала нову квартиру наставнику Відео

10:07

Як розуміти заяву Мінфіну, що 40-річних залишать без пенсій Погляд

10:03

Українець Данилюк завоював срібло у штовханні ядра на Паралімпіаді-2020

09:43

Сильно промочить опадами: прогноз погоди в Україні на останні дні літа Відео

09:05

Зустріч Зеленського і Байдена: у Білому домі уточнили дату саміту і теми переговорів

08:47

У Дніпрі дівчата-моделі рекламували одяг у трунах: фото

Реклама
08:24

Коронавірус в Україні 28 серпня: за добу виявлено 2082 нових хворих

07:52

США дасть Україні 60 млн доларів: на які цілі підуть гроші Відео

07:45

Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня: прикмети і заборони

06:16

Настя Івлєєва без ліфчика засвітила оголене тіло на відвертих селфі

05:15

Експерт розвіяв популярні міфи про хліб, у які варто перестати вірити

05:06

Світ спіткає катастрофа: вчені підтвердили апокаліптичні наслідки діяльності людства Відео

04:40

Війна через Крим: експерт спрогнозував асиметричний удар НАТО по РФ у Чорному морі Відео

04:15

Успіння Пресвятої Богородиці 2021: звичаї, магія дня, привітання та листівки

03:53

Названо п'ять найбезглуздіших дієт Відео

03:45

Любовний гороскоп на тиждень 30 серпня - 5 вересня: ревнощі колишніх, брехня або таємний роман

03:42

Лікар пояснив, чим небезпечна нестача магнію в тілі і як її уникнути

03:23

Як відрізнити українців від росіян: Ніцой назвала головну ознаку Відео

03:00

Салат від 100 хвороб: суперський рецепт від дієтологині

02:46

Антикоронавірусний помідор: в Узбекистані вирощують томати з вакциною проти COVID-19 Відео

02:44

"Маска не туди надягається": Соня Таюрська роздягнулася і розбурхала мережу розпусними фото

01:55

Нова хвиля COVID-19 вже почалася: лікар дав несподіваний прогноз щодо локдауну в Україні Відео

01:13

Чому людям потрібно їсти насіння - відповідь гастроентеролога

27 серпня, п'ятниця
23:58

Як тютюновий дим впливає на здоров'я дітей: нове дослідження Відео

23:40

Чому не можна пити спиртне на вихідних - відповідь психотерапевта

23:31

Як виглядає салон найбільшого літака в світі Мрія: неймовірні кадри Фото Відео

Реклама
22:59

Кулеба розкритикував слова президента Естонії про перспективи України в ЄС Відео

22:46

"Змушувала спати з тваринами": на Волині жінка тримала в рабстві трьох бездомних

22:33

Старече недоумство: як сновидіння можуть вказати на вашу зону ризику Відео

22:25

У Байдена попередили світ через загрозу нових терактів у Кабулі Відео

22:17

У школі Львова знайшли ртуть: метал з-під підлоги вилучали рятувальники Відео

21:57

Зберігав розчленовану дружину в морозилці: у Києві сталося моторошне вбивство Відео

21:51

В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки в популярному магазині Відео

21:45

Наскільки реальний "супер варіант" Covid-22: вірусна заявка перевірена фактами Відео

21:42

Діджиталізація рулить: українські школярі отримуватимуть е-свідоцтва про початкову освіту

21:06

Альцгеймер: ознаки в очах можуть сигналізувати про те, що ви перебуваєте в групі ризику Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти