Экстрасенс написал прощальную записку кровью и убил себя

Дардо Кусто / dardokusto / Instagram

В России покончил с собой известный экстрасенс, шаман и ведущий семинаров об удаче и заработке денег ‒ 44-летний Дардо Кусто. Об этом сообщает портал Московский комсомолец.

Как сообщают журналисты, его тело нашли в московском хостеле, расположенном на улице имени Перовской. Около 06:00 во вторник племяннику экстрасенса позвонила администратор отеля и сказала, что в номере Кусто что-то сильно грохочет, поэтому она боится туда заходить. Сотрудница попросила родственника срочно приехать в хостел.

Когда племянник Кусто прибыл в хостел и открыл дверь номера дяди запасным ключом, то нашел мертвое тело Кусто. Причем рядом с телом шамана на стене кровью было написано: "Я все равно буду жить".

Судмедэксперты предварительно обследовали труп и заключили, что экстрасенс свел счеты с жизнь. Хотя племянник заверяет, что у Кусто на то не было оснований: за день до трагедии он был в прекрасном настроении, а утром 24 августа собирался провести очередной семинар.

Дардо Кусто родился в Оренбургской области в семье, как он говорил, "экономиста и ведьмы". Образование он получил в петербургском институте консультирования и психотерапии "Гармония", а также в школе телевизионного мастерства в Великобритании. Дардо стал известен на всю страну в российских телешоу "Пусть говорят", "Человек-невидимка" и "Суперинтуиция".

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Напомним, ранее в поселке Тростянец Винницкой области произошла трагедия – 14-летний школьник совершил самоубийство.

Повешенным подростка нашел его отец.

"Признаков насильственной смерти на теле подростка не было. По информации полиции, мальчик повесился в летнем душе", — говорится в сообщении.