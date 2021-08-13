"Хотів врятувати світ": у США чоловік застрелив своїх маленьких дітей через страх перед рептилоїдами

У США чоловік застрелив своїх маленьких дітей / Reuters

У США чоловік убив своїх маленьких дітей, оскільки ревно вірив у різного роду конспірологічні теорії про рептилоїдів. Про це повідомляти канал NBC.

Метью Тейлора Коулмена суд звинуватив у вбивстві дворічного сина і десятимісячної дочки. Дітей вбили минулого тижня в Мексиці. Їх батько був затриманий після повернення в США.

40-річний чоловік на допиті зізнався співробітникам ФБР, що вбив дітей за допомогою рушниці для підводного полювання. За словами Коулмена, він убив дітей, оскільки вони повинні були вирости справжніми чудовиськами. Мовляв, його дружина передала їм свою "зміїно-рептилоїдну ДНК". Чоловік назвав вбивство "єдиним способом щоб врятувати світ".

Суд відправив Коулмена під варту без права звільнення під заставу.

Довідка рептилоїди-вигадана раса людиноподібних рептилій, представники якої найчастіше зображуються як істоти, що мають позаземне походження, наділені інтелектом і здатністю приймати вигляд людини. Рептилоїди фігурують в міфах і легендах, у фантастичних книгах, в різних теоріях змови, сучасних міських легендах і в поп-культурі.

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Нагадаємо, раніше в американському штаті Вісконсін з особливою жорстокістю вбили 23-річну уродженку Львівської області Тетяну Гужву.

Правоохоронці вже затримали законного чоловіка Гужви 31-річного Фуада Пашаєва. Чоловік поміщений у в'язницю Колумбійського округу до оголошення офіційного звинувачення.