Російська туристка, яка летіла з Туреччини до Москви, запалила сигарету на борту літака

Туристка каже, що в літаку вона не палила / соцмережі

Повертаючись на літаку рейсом з Бодрума до Москви, російська туристка вирішила запалити сигарету на борту авіалайнера. Пізніше вона заявила, що не палила і звинуватила поліцію і лікаря в нападі. За словами жінки, їй хотіли "щось вколоти".

Як повідомляється в Telegram-каналі Life Shot, жінка летіла до Москви бізнес-класом Аерофлоту. У якийсь момент вона, ймовірно, вирішила, що в літаку можна попалити і запалила сигарету. Відео зняли очевидці і поширили кадри у Мережі.

Пізніше стало відомо, що жінку звуть Ірина Тамміруусу. Героїні відеоролика 52 роки. Вона працює генеральним директором однієї з туристичних компаній у Москві.

Сама вона стверджує, що не палила, і звинувачує поліцію і лікаря в нападі. При цьому вона заявляє про перелом ноги.

"Я не палила! Мене побили у відділенні поліції. У мене зламана нога. Мені хотіли щось вколоти", - сказала росіянка, підкресливши, що відтепер має намір зняти побої.

Нагадаємо, раніше через ексцентричну поведінку жінки літак з Харкова до Анталії відправився з 30-хвилинним запізненням. Пасажирка відмовлялася надягати маску, затримуючи рейс, на борту якого перебували 100 осіб. За деякий час Жінка все ж таки одягла маску.