Летевшая из Турции в Москву российская туристка закурила сигарету прямо на борту самолета

Туристка говорит, что в самолете она не курила / Соцсети

Возвращаясь на самолете рейсом из Бодрума в Москву, российская туристка решила закурить сигарету прямо на борту авиалайнера. Позже она заявила, что не курила и обвинила полицию и врача в нападении. По словам женщины, ей хотели "что-то уколоть".

Как сообщается в Telegram-канале Life Shot, женщина летела в Москву бизнес-классом Аэрофлота. В какой-то момент она, по всей видимости, решила, что в самолете можно покурить и закурила сигарету. Видео сняли очевидцы и распространили кадры в Сети.

Позже стало известно, что женщину зовут Ирина Таммируусу. Героине видеоролика 52 года. Она работает генеральным директором одной из туристических компаний в Москве.

Сама она утверждает, что не курила, и обвиняет полицию и врача в нападении. При этом она заявляет о переломе ноги.

"Я не курила! Меня избили в отделении полиции. У меня сломанная нога. Мне хотели что-то уколоть", - сказала россиянка, подчеркнув, что теперь намерена снять побои.

Напомним, ранее из-за эксцентричного поведения женщины самолет из Харькова в Анталию отправился с 30-минутным опозданием. Пассажирка отказывалась надевать маску, задерживая рейс, на борту которого находились 100 человек. Спустя некоторое время женщина все-таки надела маску.