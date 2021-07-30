"Намордниками хотят задавить": украинка устроила скандал в самолете из-за маски

Женщина устроила дебош в самолете /скриншот

В городе Харькове во время посадки на борт самолета женщина устроила грандиозный скандал. Пассажирка отказалась выполнять требование экипажа, и отказалась надеть защитную маску.

Как сообщает Telegram-канал ТРУХА Харьков, инцидент произошел в самолете, который направлялся из Харькова в Анталию (Турция).

Также из-за соответствующей ситуации рейс с более 100 пассажирами на борту задержали на 30 минут.

Однако, через некоторое время женщина все-таки надела маску, но получила замечание от экипажа. На записи видно, что возмущенные пассажиры ругаются с женщиной и обращаются с просьбой к ней попросить прощения у пилота и стюардесс.

По какой причине женщина отказалась надевать маску, не уточняется.

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"Не надо пробовать. Встали, извинились – и мы полетели. Не надо из себя строить! И харе меня толкать в спину, пожалуйста. Вы задолбали весь экипаж", – кричал сосед по креслу.

Наконец женщина спросила, где размещена кабинка пилотов, и встала с места.

В комментариях пользователи отреагировали на происходящее.

"На видео не все пассажиры в маске", "Люди и так на нервах, в пожар летят. А тут она со своей маской", "А что при регистрации маска уже не нужна? Зачем допустили в самолет без маски".

Позже, как сообщает Телеграм-канал Труха Харьков, женщина, которая отказывалась надевать маску прокомментировала свое поведение.

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"Ну шо, братва... Короче, в Анталии в аэропорту ни один чел не остановил меня без маски. Намордниками хотят нас задавить. В общем, отдыхаю, ем, бухаю", - написала якобы женщина.

Как ранее сообщал Главред, в Одессе, 27 июля, в международном аэропорту возникла пробка из самолетов. Пилот Боинга, принадлежащего компании Flydubai, отказался продолжать движение по рулевой дорожке, ширина которой, якобы, не соответствует нормам.