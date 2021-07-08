В Швеции сразу после вылета разбился самолет с пассажирами

В Швеции потерпел крушение самолет / EgoSpeculum / flickr.com

В Швеции возле города Эребру потерпел крушения самолет. На его борту находилось девять человек, пишет Goteborgs Posten.

В четверг вечером поступил сигнал SOS о крушении самолета в аэропорту Эребру.

"Восемь парашютистов и один пилот находились на борту небольшого винтового самолета. Шведское морское и воздушное спасательное агентство начало спасательную операцию вместе с аварийно-спасательными службами, полицией и скорой помощью", - заявил сотрудник пресс-службы Шведской морской администрации.

На месте происшествия работают три пожарные части спасательных служб. Десять машин скорой помощи также находятся вблизи места происшествия.

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По данным TV4, в больницу доставлены два человека.

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При этом издание Aftonbladet сообщает, что самолет потерпел крушение на местности примерно в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Ранее Главред писал о том, что самолет Ан-26, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский, потерпел крушение около полуострова Камчатка. На борту находились 28 человек.

Известно, что самолет упал в море. По предварительной информации, самолет задел гору во время посадки из-за плохой видимости и пропал с радаров в 10 километрах от пункта назначения.