На Кіпрі туристка з Росії забралася в Стародавній саркофаг і намертво застрягла / скріншот з відео

У Ларнаці (острів Кіпр) під час екскурсії з літньою російською туристкою стався курйозний епізод. Вона захотіла полежати в усипальниці святого Лазаря, але застрягла в саркофазі. Відео інциденту опублікував Telegram-канал Mash.

Літня жінка у складі екскурсійної групи зайшла до церкви, в якій зберігаються мощі Святого Лазаря. Вона вирішила залізти всередині і трохи отдхонуть там лежачи. А потім жінці притиснуло ноги. І вона опинилася в дуже конфузному становищі.

Витягувати її довелося іншим туристам, які стали свідками інциденту

Довідка. Церква названа на честь праведного Лазаря з стародавнього міста Віфанія, якого, згідно Біблії, воскресив Ісус Христос. Після воскресіння він прожив ще тридцять років, а потім вдруге помер (вже остаточно на Кіпрі в 63 році). Над його гробницею, за переказами, і була побудована церква святого Лазаря.

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