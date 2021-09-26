УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Життя

Хлопець за 10 хвилин випив пляшку газованої води та помер

26 вересня 2021, 03:02

Швидке вживання напою призвело до смертельного накопичення газу всередині тіла, що виснажило печінку та зрештою вбило хлопця.

газована вода
Хлопець випив Coca Cola і потрапив до лікарні / Фото ua.depositphotos.com

У Китаї 22-річний хлопець дуже хотів пити і за 10 хвилин випив 1,5-літрову пляшку Кока-Коли. Закінчилося все трагічно - молодик потрапив до лікарні та через 18 годин помер.

Хлопець звернувся до лікарні через 6 годин після вживання газованого напою. У нього був набряк живота і сильний біль, повідомляє Daily Mail. Медики кажуть, що "швидке вживання напою призвело до смертельного накопичення газу всередині його тіла, що виснажило печінку та зрештою вбило хлопця".

Зокрема, газ накопичився в кишечнику і просочився у ворітну вену — це один з головних кровоносних судин печінки, що і призвело до летального результату.

Більш того у хлопця був підвищений пульс і низький кров'яний тиск, а комп'ютерна томографія виявила у нього пневматоз — аномальну присутність газів в стінці кишечника. Сканування також показало у нього ішемію печінки, яку також називають "шокової печінкою" – це тип травми, що виникає при недостатньому надходженні кисню в орган.

За 12 годин аналізи крові показали, що у чоловіка серйозне пошкодження печінки. Його стан ще більше погіршився і він помер.

Реклама

У свою чергу, біохімік з Університетського коледжу Лондона, професор Натан Девіс вважає, що причиною летального результату не могла стати пляшка Кока Коли. Професор припустив, що можливо винна бактеріальна інфекція, а не безалкогольний напій.

"Зазвичай такий стан виникає через те, що у вас є бактерії, які потрапили з шлунково-кишкового тракту туди, де вони не повинні бути, в даному випадку в слизовій оболонці тонкої кишки", — сказав Девіс.

За його словами, споживання газованої води ймовірно наклалося на цю проблему, але стати причиною смерті не могло.

Як повідомляв Главред, 12 вересня в Тернопільській області прямо під час танців на весіллі помер 51-річний чоловік. Йому раптово стало зле, він впав. Гості не виявили у чоловіка ознак життя та одразу викликали "швидку". Медики, які приїхали на виклик, змушені були констатувати біологічну смерть, що настала до прибуття бригади.

viber
новини України та світу новини Китаю
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Настя Каменських без ліфчика спокусливо засвітила груди в напівпрозорому вбранніНастя Каменських без ліфчика спокусливо засвітила груди в напівпрозорому вбранні Модні жіночі стрижки 2021-2022 на тонке волосся, які легко додають колосальний об'ємМодні жіночі стрижки 2021-2022 на тонке волосся, які легко додають колосальний об'єм Сьогодні найсильніша магнітна буря у вересні 2021: чим загрожує цей метеоударСьогодні найсильніша магнітна буря у вересні 2021: чим загрожує цей метеоудар Опубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна-якістьОпубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна-якість Олександр Еллерт вперше розповів, що у нього з Ксенією Мішиною після публічного розставанняОлександр Еллерт вперше розповів, що у нього з Ксенією Мішиною після публічного розставання

Останні новини

07:57

"Саня, дякую": Зеленський привітав Усика з блискучою перемогою в бою з Джошуа

07:45

Керує всім цим злісний Карлик Ніс і його дерев'яні солдати Погляд

07:30

Джошуа має намір провести бій-реванш проти Усика

07:10

Підтримка України з Кримом або удар по Північному потоку-2: чого чекати Києву від виборів у ФРН Відео

06:45

Заслання або висока посада: астролог розповів, чи можливий реванш Порошенка Відео

Реклама
06:29

Чому за замахом на Шефіра може стояти Путін Погляд

06:02

У моді чарівна стрижка на коротке волосся мікробоб, яка відмінно омолоджує Фото

05:28

Формат з США і Меркель щодо Донбасу: дипломат розкрив сценарій України на перемовини з Путіним

05:02

Календар магнітних бур у жовтні 2021: коли вдарить найсильніше Відео

04:22

Кінець епідемії COVID-19: Комаровський дав несподіваний прогноз і назвав терміни Відео

03:50

Значення імені Ілля: доля, характер, коли день ангела Іллі

03:02

Хлопець за 10 хвилин випив пляшку газованої води та помер

02:16

Величезна діра в 40 млрд: експерт попередив про провал з субсидіями Відео

01:48

"Я можу краще": Усик прокоментував перемогу над Джошуа Відео

01:37

День машинобудівника 2021 в Україні: привітання, картинки і листівки до свята

01:27

Усик розплакався, коли його оголосили чемпіоном (відео) Фото

01:07

Усик створив сенсацію і відібрав чемпіонські пояси у Джошуа Фото Відео

01:00

Megogo розгнівав українців: люди масово скаржаться на "кидалово" з боєм Усик-Джошуа

00:51

Напівоголені та в джакузі: Влад Яма показав пікантні фото з дружиною

00:19

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку: підступи недругів, інтриги і несподівані сюрпризи Відео

Реклама
25 вересня, субота
23:44

Втрата нюху і смаку - рідкість: лікарка назвала симптоми нового штаму коронавірусу Дельта Відео

22:42

Мінімалка для лікарів в 20 000 гривень: експерт пояснив проблему з підвищенням зарплат Відео

22:34

Від тромбів до проблем з серцем: Комаровський розповів про небезпечні ускладнення після вакцинації Відео

21:36

Понад 26 гривень за буханець: українців попередили про рекордний зліт цін на хліб Відео

21:28

Дощі та різке потепління до +25: синоптики розповіли про погоду в Україні на найближчі дні Відео

20:41

Вогонь по російських терористах: главком ЗСУ розповів про жорстку відповідь на Донбасі Відео

20:28

У Китаї пригрозили США ядерним ударом і закликали Вашингтон до перемовин Відео

20:06

Руки, нігті, волосся і не тільки: Ектор Хіменес-Браво показав свої щоденні б'юті процедури

19:59

Загроза суїциду: відомі нові дані про "пермського ката", який розстріляв студентів Відео

19:25

Запуск СП-2 стане фатальним, а словам РФ довіряти не можна: у ФРН завадять планам Газпрому Відео

19:23

"Не був пристебнутий ременем безпеки": авто з українцями потрапило в ДТП в Польщі, є загиблий

19:19

"Буде гірше": українцям дали сумний прогноз щодо COVID-19 і попередили про зростання смертності Відео

19:04

Прикмети на 26 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

18:46

Осадча зворушила фото з одномісячним сином: Горбунов натякнув, що хоче третю дитину

18:34

Імітація виборів в Росії: що у цьому фарсі важливо для України Погляд

18:33

В Україні підвищать пенсії: кому і коли розраховувати на надбавку Відео

18:19

СП-2 стане руїною, але загрожуватиме Україні: у Польщі обіцяють потрійний удар по трубі Газпрому Відео

17:56

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли дуже теплі жіночі шапки незвичайної краси Фото Відео

17:49

У страшній ДТП в Угорщині загинули п'ятеро людей: серед жертв - українці

17:21

Найнижча мама України померла на Львівщині: мала зріст 96 см

Реклама
17:01

Війська РФ залишилися у Білорусі: ЗСУ фіксують тисячі військових в прикордонних з Україною районах

16:54

Різке зростання тарифів на 40%: українців попередили про подорожчання опалення та гарячої води Відео

16:42

Вже у жовтні: епідеміолог попередила про "коронавірусну катастрофу" в Україні

15:52

Чотири області опинилися в "помаранчевій" зоні на сайті МОЗ: ще чотири та Київ на підході

15:42

Українців попередили про потужний удар стихії: де розгуляється негода Відео

14:55

"Ми зробимо все можливе": Приходько розповіла про хворобу свого шестимісячного сина

14:47

Ціни на соняшникову олію в Україні знову злетять: названа причина і вартість Відео

14:20

Усик проти Джошуа: українець вибрав для бою патріотичні рукавички та зробив селфі з суперником Відео

14:20

"Треба вибирати інший проект": Джамала і Влада Яма посварилися на "Танцях з зірками" Відео

14:05

Річниця авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом: Венедіктова пояснила, чому справа затягнулася Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти