Парень за 10 минут выпил бутылку газировки и умер

Парень выпил Coca Cola и попал в больницу / Фото ua.depositphotos.com

В Китае 22-летний парень очень хотел пить и за 10 минут выпил 1,5-литровую бутылку Кока-колы. Закончилось все трагически – молодой человек попал в больницу и через 18 часов умер.

Парень обратился в больницу через 6 часов после употребления газированного напитка. У него был отек живота и сильные боли, сообщает Daily Mail. Медики говорят, что "быстрое употребление напитка привело к смертельному накоплению газа внутри его тела, что истощило печень и в конце концов убило молодого человека".

В частности, газ накопился в кишечнике и просочился в воротную вену — это один из главных кровеносных сосудов печени, что и привело к летальному исходу.

Более того у парня был повышенный пульс и низкое кровяное давление, а компьютерная томография выявила у него пневматоз — аномальное присутствие газов в стенке кишечника. Сканирование также показало у него ишемию печени, которую также называют "шоковой печенью" – это тип травмы, который возникает при недостаточном поступлении кислорода в орган.

Через 12 часов анализы крови показали, что у мужчины серьезное повреждение печени. Его состояние еще более ухудшилось и он умер.

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В свою очередь, биохимик из Университетского колледжа Лондона, профессор Натан Дэвис считает, что причиной летального исхода не могла стать бутылка Кока колы. Профессор предположил, что возможно виновата бактериальная инфекция, а не безалкогольный напиток.

"Обычно такое состояние возникает из-за того, что у вас есть бактерии, которые попали из желудочно-кишечного тракта туда, где они не должны быть, в данном случае в слизистой оболочке тонкой кишки", — сказал Дэвис.

По его словам, потребление газировки вероятно наложилось на эту проблему, но стать причиной смерти не могло.

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