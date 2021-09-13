Свадьба на Тернопольщине закончилась трагедией: гость умер во время развлечений

Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть мужчины / Reuters

Трагический случай произошел в воскресенье, 12 сентября, около 23:00 в селе Подзамочек Бучацкого района, куда выезжала районная бригада "скорой". Там прямо во время развлечений на свадьбе умер мужчина.

Как сообщили в Центре экстренной медпомощи Тернопольской области, 51-летний мужчина танцевал на свадьбе, ему внезапно стало плохо, он упал. Гости не обнаружили у него признаков жизни и сразу вызвали "скорую".

Медики, приехавшие на вызов, вынуждены были констатировать биологическую смерть, наступившую до прибытия бригады.

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