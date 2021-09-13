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Свадьба на Тернопольщине закончилась трагедией: гость умер во время развлечений

13 сентября 2021, 12:44
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Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть мужчины.

скорая
Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть мужчины / Reuters

Трагический случай произошел в воскресенье, 12 сентября, около 23:00 в селе Подзамочек Бучацкого района, куда выезжала районная бригада "скорой". Там прямо во время развлечений на свадьбе умер мужчина.

Как сообщили в Центре экстренной медпомощи Тернопольской области, 51-летний мужчина танцевал на свадьбе, ему внезапно стало плохо, он упал. Гости не обнаружили у него признаков жизни и сразу вызвали "скорую".

Медики, приехавшие на вызов, вынуждены были констатировать биологическую смерть, наступившую до прибытия бригады.

Инциденты на свадьбе – о чем ранее сообщал Главред:

  • В центре Харькова "поженились" две ЛГБТ-девушки. "Свадьба" сопровождалась хором, шампанским и лепестками роз. Оказалось, что это акция организации Kharkiv Pride. Ее цель – объявить, что браки должны быть доступны для всех.
  • В Тернополе родственники из Канады заразили коронавирусом половину гостей – они инфицировали других несмотря на то, что были вакцинированы двумя дозами Pfizer в Канаде за несколько месяцев до возвращения в Украину и имели паспорт вакцинации.
  • В Одессе группа чеченцев устроила стрельбу по случаю свадьбы. Дикие развлечения с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием.
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