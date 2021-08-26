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В Тернополе родственники из Канады заразили COVID-19 гостей на свадьбе

26 августа 2021, 19:32

Медик говорит, что несколько гостей со свадьбы попали в больницу на стационарное лечение с осложнениями COVID-19.

коронавирус
В Тернополе на свадьбе гости заразились коронавирусом / Фото Reuters

В Тернополе украинцы, которые прилетели из Канады к родственникам на свадьбу, заразили коронавирусом половину гостей - они инфицировали других несмотря на то, что были вакцинированы двумя дозами Pfizer в Канаде за несколько месяцев до возвращения в Украину и имели паспорт вакцинации.

"По дороге в Украину у них поднимается температура до 38 градусов, но при пересечении границы они спокойно ее пересекают, ведь у них есть паспорт вакцинации. Через день они идут на свадьбу, где с гостями хорошо проводят время. Через три дня половина гостей отмечает поднятия температуры и симптомы "ковида". Люди идут сдавать тесты и получают положительные результаты на COVID-19. Канадские родственники также сдают ПЦР-тест и у них подтверждается COVID-19", — написал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook.

Медик говорит, что несколько гостей со свадьбы попали в больницу на стационарное лечение с осложнениями COVID-19.

"А наши герои из Канады были очень удивлены и не верили в то, что у них может быть "ковид", потому что они вакцинированы!", — отметил врач.

Тарас Жиравецкий отметил, что важно помнить, что вакцинированные люди также есть в группе риска заболеть и могут заразить тех, с кем контактируют.

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"Вот такие интересные приключения могут случаться тогда, когда мы вместо того, чтобы делать быстрые тесты или ПЦР-тесты, почему-то принимаем решение, что сертификата вакцинации будет достаточно при пересечении границы, а потом имеем заражение целой свадьбы", — подытожил медик.

Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

Тем временем ученые объяснили, можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных.

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свадьба вакцины Вакцина коронавирус новости Тернополя Тарас Жиравецкий
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