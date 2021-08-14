Украину накроет новая волна COVID-19: в Раде оценили худший сценарий из-за Дельты

В Украине растет число заражений COVID-19 / Reuters

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В своем Facebook он подчеркнул, что в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

По его словам, Минздрав готовится к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации.

"В настоящее время определено 257 "ковидних" больниц, которые разделены на первую и вторую очередь. В указанных медучреждениях уже сегодня доступны почти 39 тыс койко-мест, из них 96% с приподнятым кислородом", - рассказал парламентарий.

Он отметил, что МОЗ разработало план действий с учетом трех возможных вариантов развития пандемии:

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оптимистический (максимально 42 тыс пациентов в больницах);

умеренный (до 52 тыс человек);

пессимистический (более 70 тыс больных).

"В случае резкого ухудшения эпидситуации, планируют разворачивать дополнительные койко-места", - добавил Радуцкий.

Напомним, за сутки в Украине выявили 1353 новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, зафиксирован 21 летальный случай из-за COVID-19, при этом выздоровел 791 человек.