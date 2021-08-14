Украину накроет новая волна COVID-19: в Раде оценили худший сценарий из-за Дельты

В Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта, напомнил Михаил Радуцкий.
Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
В своем Facebook он подчеркнул, что в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.
По его словам, Минздрав готовится к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации.
"В настоящее время определено 257 "ковидних" больниц, которые разделены на первую и вторую очередь. В указанных медучреждениях уже сегодня доступны почти 39 тыс койко-мест, из них 96% с приподнятым кислородом", - рассказал парламентарий.
Он отметил, что МОЗ разработало план действий с учетом трех возможных вариантов развития пандемии:
- оптимистический (максимально 42 тыс пациентов в больницах);
- умеренный (до 52 тыс человек);
- пессимистический (более 70 тыс больных).
"В случае резкого ухудшения эпидситуации, планируют разворачивать дополнительные койко-места", - добавил Радуцкий.
Напомним, за сутки в Украине выявили 1353 новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, зафиксирован 21 летальный случай из-за COVID-19, при этом выздоровел 791 человек.