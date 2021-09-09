Две харьковчанки сыграли свадьбу

Девушки были в свадебных нарядах / nakipelo.ua

Харьковчане стали свидетелями ошеломляющего зрелища. Две местные девушки сыграли свадьбу. Торжество прошло возле Центрального Дворца бракосочетаний. Героини праздника были в белых платьях и фатах.

В Сети мгновенно стало вирусным соответствующее видео. Однако позже выяснилось, что однополый брак все-таки не состоялся. Это был просто перформанс ради привлечение внимания к теме однополых браков.

Также стало известно, что мероприятие было приурочено к ХарьковПрайду, который запланирован на 12 сентября.

Неформальную акцию устроили ЛГБТ-активисты. Их требованием является регистрация браков для всех людей, независимо от ориентации и пола.

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"Свадьба" прошла по полной программе с хором, шампанским и лепестками роз.

Напомним, к 30-летию Независимости Украины социологическая группа Рейтинг провела первое масштабное социологическое исследование, в котором были задействованы 20 тысяч респондентов.

Так вот, исследование показало, что украинцы не воспринимают ЛГБТ-сообщества.