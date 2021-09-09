В Харькове женщина чуть не лишилась головы из-за троллейбуса

Троллейбус чуть не отрезал голову женщине / УНИАН

Жуткое зрелище в Харькове. На остановке общественного транспорта женщина едва не лишилась головы. Она стала случайно жертвой троллейбуса, провода которого вместе со штангами внезапно слетели вниз.

В результате, как пишут в местных соцсетях, пострадавшая получила тяжелую травму головы. Провода свалили ее на землю.

Известно, что инцидент произошел на улице Сумской. У троллейбуса слетели штанги, а провода попросту оказались в воздухе.

Свидетели ЧП вызвали скорую. "Мишенью" проводов оказалась 75-летняя женщина, которая получила рассечение теменной области. Она в больнице.

Напомним, ранее в ровенском троллейбусе разделась пассажирка. Две подруги ехали в общественном транспорте. И вдруг одна из них начала раздеваться, а потом дефилировать. За процессом спокойно наблюдали пассажиры, а вот кондуктора этот факт глубоко возмутил и она начала просить девушку надеть маску.