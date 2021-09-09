Отличница из семьи адвентистов: в харьковском университете рассказали о студентке-стрелке

Стрелявшая из арбалета была отличницей / НПУ

В Полтавской школе 19-летняя девушка устроила стрельбу из арбалета. Пострадали двое учителей. Позже стало известно, что учится она на психолога. В ее альма-матери рассказали о репутации студентки.

Как пишет Newsroom, в Национальном университете гражданской защиты населения в Харькове рассказали, что девушка поступила в вуз в 2019 году. Она жила в общежитии и была на хорошем счету. В Полтаву Таисия вернулась из-за того, что студентов отправили на дистанционку.

В этом году Таисия стала третьекурсницей. 1 сентября она пришла на первые пары, а уже 6 сентября педагоги узнали о ЧП в школе Полтавы, которое устроила отличница Таисия Павлова.

"У нее не было неадекватного поведения, она стремилась к знаниям и отлично училась. Правда, студентка скрывала, что ее родители - адвентисты. Что произошло за время карантина и побудило девушку расстрелять педагогов, неясно", - рассказали в университете.

На данный момент Таисия находится в Полтаве на психиатрическом обследовании. О том, сможет ли она продолжить обучение в ЗВО, покажут результаты экспертизы.

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За содеянное девушке грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в квартире 19-летней Таисии нашли жуткие улики. Копы обнаружили череп со следами засохшей крови и личный дневник с планами убийств, в котором был расписан весь сентябрь. Помимо убийств, девушка планировала еще ряд нападений, а 22 числа должна была сжечь свое жилье.

Также в дневнике у Павловой на 28 августа было запланировано убийство. В смартфоне девушки копы нашли кучу снимков расчлененных животных.

Что произошло в полтавской школе

В полтавской школе №11 в понедельник, 6 сентября, произошло ЧП. Бывшая ученица пробралась в учреждение и расстреляла педагогов.

19-летняя девушка стреляла из арбалета. В результате, учителя получили такие ранения, что их госпитализировали в больницу. При этом девушка во время инцидента курила сигарету. Более того, она заходила в каждую аудиторию, которая ей попадалась на дороге, и везде стреляла.