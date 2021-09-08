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Череп в крови и дневник с распланированными убийствами: в доме стрелявшей из арбалета прошел обыск

8 сентября 2021, 17:08

Девушка имела кучу планов на сентябрь. Копы шокированы увиденным.

Таисия Петрова планировала убийства / Скриншот

В квартире 19-летней Таисии Петровой, которая расстреляла учителей из арбалета в полтавской школе, нашли жуткие улики.

Копы обнаружили череп со следами засохшей крови и личный дневник с планами убийств.

Как пишет "Полтавська хвиля" со ссылкой на очевидцев, в дневнике девушки был расписан весь сентябрь. Помимо убийств, девушка планировала еще ряд нападений, а 22 числа должна была сжечь свое жилье.

Также в дневнике у Петровой на 28 августа было запланировано убийство. В смартфоне девушки копы нашли кучу снимков расчлененных животных.

Более того, на стене квартиры висело фото отца Таисии, разрисованное символами, похожими на иероглифы, и с выколотыми глазами.

Напомним, в Полтавской школе №11 в понедельник, 6 сентября, произошло ЧП. Бывшая ученица пробралась в учреждение и расстреляла педагогов.

19-летняя девушка стреляла из арбалета. В результате, учителя получили такие ранения, что их госпитализировали в больницу. При этом девушка во время инцидента курила сигарету. Более того, она заходила в каждую аудиторию, которая ей попадалась на дороге, и везде стреляла.

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новости Полтавы школы
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