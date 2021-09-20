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Сделал прививку от COVID и умер: от чего скончался 19-летний студент под Киевом

20 сентября 2021, 18:52

Парень умер через несколько часов после прививки вакциной от COVID-19.

Парень умер после вакцинации / ugi.edu.ua

Смерть вакцинированованного 19-летнего студента Украинского гуманитарного института произошла не из-за прививки.

Как рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет во время открытия Форума Всеукраинской недели дошкольного образования Дошкольное образование Украины 30, есть несколько побочных явлений.

"Те досадные случаи, которые происходят, все знаем - облетели определенные сети сообщения о мальчике 19 лет, но там причина, она будет обнародована, причина не в вакцинации. Есть несколько побочных явлений, но вакцинации сегодня наш с вами залог успешного образовательного процесса", - сказал Шкарлет, передает Укринформ.

Он призвал педагогов обращаться за разъяснениями относительно вакцинации и ее последствий к профильным врачам и в центр предоставления консультации Министерства здравоохранения.

Что стало причиной смерти студента после вакцины

19-летний Владимир Сало студент 3 курса специальности "Филология" Украинского гуманитарного института. Парень умер через несколько часов после прививки вакциной от COVID-19.

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Как рассказали в пресс-службе вуза, 13 сентября, в 14:30 молодой парень привился, а уже вечером у него начались судороги.

"Студент привился в понедельник, 13 сентября, в 14:30. К вечеру чувствовал себя хорошо, проблем со здоровьем не было. В 18:30 он ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры.Позже у Владимира поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчезли пульс и дыхание", - говорится в сообщении.

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Медицинские работники делали ему искусственное дыхание до приезда кареты скорой помощи, прибывшая в 20:45. Специалисты пытались реанимировать юношу больше часа, но этого сделать не удалось.

Предыдущая справка о причине смерти - "Cердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность".

Отметим, в июле в Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов.

В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

Департамент здравоохранения Винницкой области сообщил, что мужчина получил прививку вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

viber
вакцина от коронавируса
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