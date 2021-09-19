Под Киевом студент умер после вакцинации: в институте раскрыли трагические подробности

Владимир Сало / ugi.edu.ua

В Буче Киевской области произошла трагедия. В расположенном там Украинском гуманитарном институте сообщили, что после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент Владимир Сало.

Трагедия произошла 13 сентября. Студент в 14:30 вакцинировался от коронавируса, после этого его состоянии ухудшилось, говорится в сообщении на официальном сайте учебного заведения.

В сообщении уточняется, что сразу после вакцинации молодой человек не жаловался на здоровье.

"К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Врачи реанимировали Вову час ", — рассказали в УГИ.

В институте добавили, что предыдущая справка о причине смерти указывает: "сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность". Окончательная причина будет известна только через месяц после завершения медицинских исследований.

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Сообщается, что Владимир Сало учился на 3 курсе по специальности "филология". Парень был из многодетной семьи со с. Добросин Львовской области. О парне в учебном заведении отзываются только положительно.

"В течение всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком. Владимир был очень добрым и отзывчивым. Несколько раз он, из желания спасти чью-то жизнь, сдавал донорскую кровь. Помогал как волонтер на Празднике благодарности в Киеве 12 сентября", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в институте уже прошла церемония прощания с умершим студентом. На ней присутствовали много людей.

/ ugi.edu.ua

Напомним, ранее в Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине.

Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.