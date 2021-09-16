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"Пройдитесь по инфекционному отделению": глава Минздрава ответил противникам вакцинации

16 сентября 2021, 07:57
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Ляшко убеждает, что вакцинация – это престижно и круто.

Больница
Ляшко советует антивакцинаторам сходить в "коронавирусные" больницы / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя тезисы так называемых антивакцинаторов о принудительность прививок, напомнил, что в Украине иммунизация от коронавируса является бесплатной и добровольной. Никто никого не заставляет делать прививки.

В то же время в нашем государстве есть четкая законодательная и нормативная база. Глава Минздрава считает, что не надо слушать антивакцинаторов. Ведь делать прививку нужно – это престижно и круто, сказал он в эфире 24 канала.

Он также посоветовал пообщаться с родственниками больных коронавирусом, которые приходят их навещать в больницах, где находятся на кислородной терапии или в отделении интенсивной терапии.

"Здесь нет вопросов к выбору. Должно быть четкое понимание, надо слушать профессионалов и врачей", – сказал Ляшко.

Вакцина есть, самое главное – желание

Тем, кто говорит о незаконности карантина, министр напомнил, что Кабмин имел право его вводить, потому что в стране действует режим чрезвычайной ситуации.

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А также – ограничивать определенную хозяйственную деятельность для того, чтобы предотвратить распространение инфекционной болезни – в этом случае коронавируса.

Ляшко: есть 2 варианта

В таком случае есть 2 варианта. Первый – закрыть заведения, как это было весной, осенью 2020 года, в феврале – марте 2021 года, когда были жесткие карантинные ограничения.

Второй – вакцинировать людей. Тогда сферы экономики могут спокойно работать. Министр отметил, что самое главное – это желание украинцев. Ведь вакцина есть.

Напомним, по прогнозу Национальной академии наук Украины, в 2021 году будет наблюдаться тенденция к росту заболеваемости коронавирусом COVID-19 по сравнению с прошлым годом.

Темпы распространения вируса в Украине существенно ускорились за последние две недели, а период удвоения количества новых выявлений уменьшился до двух недель, сообщили в НАН.

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Минздрав Виктор Ляшко коронавирус новости вакцинация от коронавируса
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